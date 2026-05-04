Pamtite li serije u kojima smo gledali ovu našu glumicu? Bila je i zvijezda domaćeg spota

Nekad je bila jedno od prepoznatljivih TV lica, a danas dominira kazališnim daskama.

Publika ju je upoznala kroz humoristične i zabavne projekte poput ''Naše male klinike'' i ''Zauvijek susjeda'', gdje je brzo postala prepoznatljivo lice domaće televizije.

No, za razliku od mnogih kolega koji su ostali vezani uz male ekrane, Dijana Vidušin svoj je put usmjerila u nešto drugačijem smjeru.

Dijana Vidušin - 3 Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Rođena u Puli, a obrazovana na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, od samih je početaka bila snažno vezana za kazalište. S vremenom je izgradila reputaciju jedne od najozbiljnijih i najcjenjenijih glumica svoje generacije, posebno radom u Zagrebačkom kazalištu mladih, a danas kao članica ansambla kazališta Gavella.

Na kazališnim daskama ostvarila je niz zapaženih uloga u predstavama poput ''Medeje'', ''Cyrana de Bergeraca'', ''Prosjačke opere'' i ''Sigurne kuće'', gdje redovito pokazuje raspon od klasičnih do suvremenih, često emocionalno vrlo zahtjevnih likova. Upravo zbog takvih uloga kritika je opisuje kao glumicu snažne scenske prisutnosti i izražene psihološke dubine.

Dijana Vidušin - 6 Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Iako je kazalište njezin primarni fokus, nije potpuno nestala s ekrana. Povremeno se vraća televiziji i filmu, gledali smo je i u hvaljenim projektima poput serije ''Novine'' te novijih produkcija poput ''Sram'', čime održava vezu i s TV publikom.

Mnogi ju pamte i po ulozi u spotu poznate pjesme ''Iznad oblaka'' grupe Nola.

Za svoj rad višestruko je nagrađivana, uključujući i prestižnu Zlatnu arenu na Pulskom filmskom festivalu, kao i Nagradu hrvatskog glumišta, koju je nedavno ponovno osvojila za najbolju žensku ulogu.

Dijana Vidušin - 2 Foto: Srecko Niketic / CROPIX

Posljednji put fotografi su je uhvatili na dodjeli Nagrade hrvatskog glumišta 2025. u organizaciji Hrvatskog društva dramskih umjetnika.

Dijana Vidušin - 5 Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Dijana Vidušin - 4 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Po dostupnim informacijama na internetu, u vezi je s mostarskim glumcem Mariom Knezovićem.

