U 54. godini glumica dobila treće dijete, vijest je podijelio njezin partner

Holivudska glumica Cameron Diaz i glazbenik Benji Madden imaju velik razlog za slavlje, a sve su otkrili na Instagramu.

Cameron Diaz i Benji Madden imaju razloga za slavlje, njihova obitelj postala je bogatija za još jednog člana.

Slavni par dobio je treće dijete, sina Nautasa Maddena, a sretnu vijest podijelio je Benji na društvenim mrežama.

Glazbenik je na Instagramu objavio ilustraciju gusarskog broda uz ime novorođenog sina te emotivnu poruku. Otkrio je kako su on i Cameron presretni, uzbuđeni i zahvalni zbog dolaska još jednog djeteta u njihov život.

''Dobro došao na svijet, sine'', napisao je.

Uz objavu je podijelio i nekoliko simpatičnih crteža, a dodatno je naglasio koliko uživaju u obiteljskom životu. Istaknuo je da su njihova djeca zdrava i sretna te da su neizmjerno zahvalni na svemu.

Podsjetimo, Cameron i Benji već su roditelji šestogodišnje kćeri Raddix Wildflower i dvogodišnjeg sina Cardinala. Par je poznat po tome što privatni život drži podalje od očiju javnosti, pa tako rijetko dijeli detalje o svojoj djeci ili obiteljskoj svakodnevici. 2024. tek su objavili da su kćer Raddix dobili preko surogat-majke.

Ipak, ranije su izvori bliski paru otkrili kako su oduvijek željeli veću obitelj. Nakon rođenja drugog djeteta 2024. godine govorilo se da se osjećaju iznimno sretno i blagoslovljeno jer obožavaju roditeljstvo.

Iako ne iznosi detalje o svojoj djeci, Cameron Diaz otvoreno je govorila o majčinstvu i odluci da djecu dobije kasnije u životu. U jednom intervjuu priznala je kako želi zadržati energiju i vitalnost kako bi mogla pratiti svoje mališane, unatoč tome što je majka u nešto zrelijoj dobi.

Poznata glumica u šali se dotaknula i dugovječnosti, istaknuvši kako planira živjeti više od sto godina, sve kako bi što dulje bila uz svoju djecu.

Dolazak malog Nautasa tako je još jedno veliko poglavlje u životu tog slavnog para, koji očito uživa u svakom trenutku roditeljstva.

