Tko je ljepotica s Poljuda koja je svjetski poznato ime, a ne propušta nijednu utakmicu Hajduka?

Svjetski poznata hrvatska manekenka Faretta Radić ponovno je snimljena na tribinama Poljuda, gdje je iz prvih redova pratila utakmicu Hajduka i Varaždina.

Na tribinama Poljuda tijekom susreta 33. kola HNL-a između Hajduka i Varaždina kamere su uhvatile i jedno dobro poznato lice iz svijeta mode – uspješnu hrvatsku manekenku Farettu Radić.

Atraktivna Splićanka nije nepoznanica na stadionu pod Marjanom. Faretta je, naime, strastvena navijačica Bijelih i dugogodišnja pretplatnica koja redovito prati svoj klub, a viđena je već na nekoliko utakmica.

Svoju privrženost Hajduku jasno je dala do znanja i prošle godine, kada je uz fotografije s Poljuda napisala:

''Kad već svaka ženska stavlja sliku s Poljuda jer su 'došle pogledati' utakmicu jer je to in u određenom trenutku, kao i svi ostali sezonci samo kad Hajduk pobjeđuje… Nek' i ja jednom stavim sliku s Poljuda – ali kao dugogodišnja pretplatnica i netko tko nogomet prati od četvrte godine.''

Podsjetimo, Faretta je svjetsku modnu scenu osvojila još 2016. godine kada je zablistala na tjednima mode u New Yorku i Parizu. Nosila je revije za prestižne modne kuće poput Givenchyja, Roberta Cavallija i Victorije Beckham, koja je jednom prilikom izjavila da bi voljela izgledati poput zgodne Hrvatice. Ugledni Vogue tada ju je proglasio novim modnim one-name čudom.

Njezina karijera započela je gotovo filmski – kada ju je na ulici primijetila modna agentica i ponudila joj ulazak u svijet modelinga. Danas iza sebe ima impresivnu listu suradnji s najvećim svjetskim brendovima, među kojima su Saint Laurent, Céline, Miu Miu, Alexander McQueen, Chanel, Dior, Versace, Prada, Valentino i brojni drugi. Također je krasila naslovnice i editorijale izdanja Voguea diljem svijeta.

Unatoč globalnoj karijeri i životu na relaciji svjetskih metropola, Faretta očito ne zaboravlja svoje korijene, a Poljud i Hajduk i dalje imaju posebno mjesto u njezinu srcu.

