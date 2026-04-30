Kako je izgledao pravi nastup Francuskinje s Eurosonga, čiju smo repliku gledali u showu Nove TV?

Gledatelji su se, zahvaljujući transformaciji Ive Ajduković, prisjetili emotivnog i ogoljenog nastupa Barbare Pravi na Eurosongu s pjesmom ''Voilà''.
U posljednjoj epizodi showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' gledatelji su svjedočili jednom od onih nastupa koji nadilaze imitaciju i ulaze u sferu istinske umjetničke interpretacije.
Iva Ajduković transformirala se u Barbaru Pravi i donijela snažnu izvedbu pjesme ''Voilà'' – baš onakvu kakvu pamtimo s pozornice Eurosonga.
Iva Ajduković kao Barbara Pravi Foto: Nova TV
Barbara Pravi je 2021. godine osvojila srca publike diljem Europe upravo zahvaljujući ogoljenoj emociji, minimalizmu i sirovoj iskrenosti.
Barbara Pravi na Eurosongu - 3 Foto: Profimedia
Barbara Pravi na Eurosongu - 2 Foto: Profimedia
Barbara Pravi na Eurosongu - 1 Foto: Profimedia
Njezin nastup nije se oslanjao na spektakl, već na snagu interpretacije i osobne priče koju je prenijela kroz svaki stih.
Upravo taj pristup bio je ključan i u Ivinoj izvedbi.
Ako je suditi po reakcijama žirija, ali i publike, ovaj nastup će se još dugo pamtiti. Posebno emotivno reagirala je članica žirija Martina Stjepanović Meter, koja je jedva susprezala suze tijekom izvedbe.
Iva Ajduković, Martina Stjepanović Meter Foto: Nova TV
Iva Ajduković kao Barbara Pravi - 2 Foto: Nova TV
Iva Ajduković kao Barbara Pravi - 4 Foto: Nova TV
''Mene je ovo toliko raznijelo, ti imaš dar od Boga, to je nešto vanserijski. Vidjela sam tebe baš takvu – razgolićenu pred publikom, ali u toj razgolićenosti nije bila slabost, nego snaga. Ta jačina tvog talenta i tebe kao osobe… bilo je toliko predivno, do kostiju me ovo taknulo'', iskreno je poručila.
Ni Goran Navojec nije ostao imun na viđeno, istaknuvši koliko je emocija ključna u glazbi.
''Potraga za tom emocijom, za tom istinom, je nešto najvrijednije što nam je glazba dala, a ti si nam danas pokazala sve to skupa na jedan čaroban način. Hvala i doviđenja'', zaključio je.
