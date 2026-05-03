Pogledajte kako će izgledati nastup Lelek na Eurosongu, isplivale su prve fotke s proba!

Hrvatske predstavnice na Eurosongu, djevojke iz grupe Lelek, već su na prvoj tehničkoj probi u Beču dale naslutiti da spremaju jedan od vizualno najupečatljivijih nastupa godine, a sada su objavljene i prve fotografije koje to potvrđuju.
Objavljene su prve fotografije nastupa hrvatskih predstavnica na Eurosongu, a sudeći po prvoj tehničkoj probi koju su djevojke iz grupe Lelek u subotu održale u Beču – očekuje nas potpuno novo, vizualno snažno izdanje pjesme ''Andromeda''.3 vijesti o kojima se priča život na rubu Glas koji je obilježio 90-e završio je tragično: Način na koji je pronađen i danas ledi krv napravila iznimku! Martina Stjepanović Meter prvi put pokazala zgodnog supruga, s kojim čeka dijete! pogledajte video! Thompsonova prateća vokalistica udala se za mladog pjevača: Za prvi ples pjevali im Jozinović i Cvek
Naime, iako su na Dori slavile u prepoznatljivim sivim kostimima, Lelek će na eurovizijskoj pozornici zablistati u novim, upečatljivim crveno-bijelim kreacijama. Riječ je o dramatičnim haljinama koje podsjećaju na ogrtače – modni potpis koji je već postao njihov zaštitni znak, ali sada podignut na višu razinu intenzivnom, gotovo krvavo crvenom nijansom.
Vizualni identitet nastupa već na prvi pogled djeluje moćno i pomalo jezivo – no upravo to savršeno odgovara atmosferi pjesme koja obiluje dramom i emocijom.
''Postoji nešto posebno u tome kad se nađeš u prisutnosti djevojaka iz grupe Lelek dok pjevaju u savršenom zajedništvu. To te mijenja. Možda nakon ovoga više nikad nećemo biti isti'', piše na ESC Redditu, gdje su prve reakcije iznimno pozitivne.
LELEK - 2 Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Lelek Foto: Neva Zganec/Pixsell
Posebno se ističe način na koji je iskorištena pozornica – već na početku izvedbe gledatelji dobivaju impresivan kadar koji u potpunosti koristi catwalk koji vodi iz green rooma prema glavnoj sceni. Upravo taj element, koji se rijetko koristi u punom potencijalu, ovdje dolazi do izražaja i dodatno naglašava teatralnost dolaska grupe na pozornicu.
''Taj trenutak donosi dramatičnu prezentaciju hrvatske grupe, dajući njihovom dolasku na eurovizijsku pozornicu veličanstvenost kakvu zaslužuje'', nastavlja ESC Reddit.
Veliku ulogu u cijelom nastupu ima i pozadinski ekran koji gradi snažan narativ.
Galerija 10 10 10 10 10
Ako je suditi po prvim fotografijama i reakcijama, Lelek u Beču priprema nastup koji bi mogao ostaviti snažan dojam – i Hrvatsku ponovno pozicionirati među najupečatljivije eurovizijske izvedbe ove godine.
Što znače tetovaže na licima i rukama djevojaka, saznajte OVDJE.
Kako su ispraćene u Etnografskom muzeju, pogledajte OVDJE.
LELEK - 2 Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Bieberova supruga fotkala se u donjem rublju, upečatljive poze prikupile su preko 2 milijuna lajkova
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Pojavio se nakon dugo vremena! Miljenik domaće publike privukao pažnju u rijetkom izlasku