Pogledajte kako će izgledati nastup Lelek na Eurosongu, isplivale su prve fotke s proba!

Hrvatske predstavnice na Eurosongu, djevojke iz grupe Lelek, već su na prvoj tehničkoj probi u Beču dale naslutiti da spremaju jedan od vizualno najupečatljivijih nastupa godine, a sada su objavljene i prve fotografije koje to potvrđuju.

Objavljene su prve fotografije nastupa hrvatskih predstavnica na Eurosongu, a sudeći po prvoj tehničkoj probi koju su djevojke iz grupe Lelek u subotu održale u Beču – očekuje nas potpuno novo, vizualno snažno izdanje pjesme ''Andromeda''.

Naime, iako su na Dori slavile u prepoznatljivim sivim kostimima, Lelek će na eurovizijskoj pozornici zablistati u novim, upečatljivim crveno-bijelim kreacijama. Riječ je o dramatičnim haljinama koje podsjećaju na ogrtače – modni potpis koji je već postao njihov zaštitni znak, ali sada podignut na višu razinu intenzivnom, gotovo krvavo crvenom nijansom.

Vizualni identitet nastupa već na prvi pogled djeluje moćno i pomalo jezivo – no upravo to savršeno odgovara atmosferi pjesme koja obiluje dramom i emocijom.

''Postoji nešto posebno u tome kad se nađeš u prisutnosti djevojaka iz grupe Lelek dok pjevaju u savršenom zajedništvu. To te mijenja. Možda nakon ovoga više nikad nećemo biti isti'', piše na ESC Redditu, gdje su prve reakcije iznimno pozitivne.

Posebno se ističe način na koji je iskorištena pozornica – već na početku izvedbe gledatelji dobivaju impresivan kadar koji u potpunosti koristi catwalk koji vodi iz green rooma prema glavnoj sceni. Upravo taj element, koji se rijetko koristi u punom potencijalu, ovdje dolazi do izražaja i dodatno naglašava teatralnost dolaska grupe na pozornicu.

''Taj trenutak donosi dramatičnu prezentaciju hrvatske grupe, dajući njihovom dolasku na eurovizijsku pozornicu veličanstvenost kakvu zaslužuje'', nastavlja ESC Reddit.

Veliku ulogu u cijelom nastupu ima i pozadinski ekran koji gradi snažan narativ.

Ako je suditi po prvim fotografijama i reakcijama, Lelek u Beču priprema nastup koji bi mogao ostaviti snažan dojam – i Hrvatsku ponovno pozicionirati među najupečatljivije eurovizijske izvedbe ove godine.

