Ništa bez trubača! Pogledajte kako se Praznik rada slavio u Beogradu

Sunčano vrijeme i produženi vikend izmamili su tisuće Beograđana u prirodu, gdje su Praznik rada proslavili onako kako tradicija nalaže, uz roštilj, glazbu i dobro društvo.

Prvi maj u Beogradu i ove godine prošao je u znaku prirode, dobre hrane i opuštenog druženja. Brojni građani ispunili su parkove i izletišta poput Košutnjaka i Ade Ciganlije, gdje se od ranih jutarnjih sati širi miris roštilja i čuje smijeh okupljenih.

Obitelji i prijatelji organizirali su piknike, neki uz improvizirane roštilje i kotliće, dok drugi jednostavno uživaju na dekama u hladu drveća. Atmosferu dodatno zagrijavaju trubači i bubnjari koji spontano sviraju, privlačeći pažnju prolaznika i stvarajući pravi mali ulični spektakl.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images

Foto: Antonio Ahel/ATA Images

Foto: Antonio Ahel/ATA Images

Mlađe generacije donijele su i moderniji zvuk – uz prijenosne zvučnike i DJ opremu, parkovi su se pretvorili u otvorene plesne zone.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images

Foto: Antonio Ahel/ATA Images

Foto: Antonio Ahel/ATA Images

Foto: Antonio Ahel/ATA Images

