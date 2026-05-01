Vesna Pisarović u efektnom kožnom outfitu priredila Praznik rada za pamćenje!

U predivnom proljetnom ambijentu zagrebačkog Maksimira, tisuće građana okupile su se kako bi uz glazbu, druženje i tradicionalne delicije proslavili Međunarodni praznik rada.

Zagreb je i ove godine Prvi maj obilježio u velikom stilu, a središnje mjesto proslave ponovno je bio park Maksimir, gdje su se okupile tisuće građana uživajući u bogatom glazbenom i zabavnom programu.

Posebnu atmosferu na pozornici pod vedrim nebom donijela je Vesna Pisarović, koja je svojim nastupom oduševila okupljenu publiku.

Karizmatična pjevačica nizala je svoje poznate hitove, a publika je s njom u glas pjevala od prve do posljednje pjesme. Vesna je još jednom potvrdila status jedne od omiljenih domaćih izvođačica, a njezina energija i komunikacija s publikom dodatno su podigli ionako veselo raspoloženje u Maksimiru.

Međunarodni praznik rada i ove je godine obilježen u opuštenom i obiteljskom duhu, uz tradicionalnu podjelu prvomajskog graha i nezaobilaznih štrukli, koji su privukli brojne posjetitelje. Uz gastronomsku ponudu, građani su imali priliku uživati u raznim sadržajima za sve generacije, od dječjih radionica do zabavnih aktivnosti na otvorenom.

Sunčano vrijeme, dobra glazba i bogat program pokazali su da je Maksimir i dalje omiljena destinacija za proslavu Praznika rada, a nastup Vesne Pisarović zasigurno je bio jedan od vrhunaca ovogodišnjeg događanja.

