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Sretni i zaljubljeni

Friško vjenčani par prepustio se strastima na medenom mjesecu, iza suncobrana uhvatili su ih paparazzi

Piše K.D., Danas @ 16:04 Celebrity komentari
Dua Lipa i Callum Turner - 3 Dua Lipa i Callum Turner - 3 Foto: Profimedia

Nakon glamuroznog vjenčanja koje je okupilo brojne zvijezde, Dua Lipa i Callum Turner uživaju u prvim danima bračnog života. Slavni par snimljen je tijekom romantičnog medenog mjeseca u Italiji, gdje nisu skrivali nježnosti i zaljubljene poglede.

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