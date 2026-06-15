Friško vjenčani par prepustio se strastima na medenom mjesecu, iza suncobrana uhvatili su ih paparazzi

Nakon glamuroznog vjenčanja koje je okupilo brojne zvijezde, Dua Lipa i Callum Turner uživaju u prvim danima bračnog života. Slavni par snimljen je tijekom romantičnog medenog mjeseca u Italiji, gdje nisu skrivali nježnosti i zaljubljene poglede.

Nakon raskošnog vjenčanja na Siciliji, Dua Lipa i Callum Turner odlučili su usporiti tempo i posvetiti se jedno drugome. Slavni par trenutno uživa na medenom mjesecu u Italiji, a fotografije s obale Amalfi otkrivaju koliko su zaljubljeni.

Pjevačica i glumac svoju su vezu započeli 2024. godine, a nedavno su svoju ljubav okrunili brakom. Snimljeni su tijekom opuštenog dana na moru u blizini Salerna. Sunčano vrijeme iskoristili su za kupanje, plivanje i uživanje na pučini, a nisu skrivali ni nježnosti. Poljupci, zagrljaji i osmijesi jasno pokazuju da su mladenci i dalje pod dojmom jednog od najvažnijih dana u životu.

Dua Lipa i Callum Turner - 1 Foto: Profimedia

Dua je za morsku avanturu odabrala upečatljiv zlatni bikini, dok je Callum ostao vjeran jednostavnom ljetnom izdanju. Njihov ležeran stil i opuštena atmosfera privukli su pozornost fotografa, ali i brojnih obožavatelja na društvenim mrežama.

Dua Lipa i Callum Turner - 2 Foto: Profimedia

Podsjetimo, par je svoju ljubav okrunio brakom početkom lipnja. Nakon civilne ceremonije u Londonu uslijedilo je veliko slavlje na Siciliji, gdje su se okupila brojna poznata lica iz svijeta mode, glazbe i filma. Vjenčanje je, prema pisanju stranih medija, bilo spoj elegancije, luksuza i mediteranskog šarma.

Dua Lipa i Callum Turner - 1 Foto: Profimedia

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Iako su tijekom veze nastojali zadržati privatnost, posljednjih mjeseci sve češće dijele trenutke iz zajedničkog života. Postali su jedan od najpraćenijih parova na svjetskoj celebrity sceni.

Dua Lipa i Callum Turner - 2 Foto: Profimedia

Dua Lipa i Callum Turner - 4 Foto: Profimedia

Fotografije s medenog mjeseca još su jednom potvrdile ono što njihovi obožavatelji već dugo govore – Dua Lipa i Callum Turner djeluju sretnije i zaljubljenije nego ikad. Dok uživaju u prvim tjednima bračnog života, čini se da su upravo talijansko sunce, more i privatni trenuci daleko od reflektora ono što im trenutačno najviše odgovara.

Podsjetimo, Dua Lipa i Callum Turner nedavno su izrekli sudbonosno ''da''. Više o njihovom raskošnom vjenčanju pročitajte OVDJE

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