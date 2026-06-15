Marija Šerifović završila u bolnici: ''Nikada nisam osjetila ovakvu bol u životu...''

Ono što je trebalo biti još jedan opušten dan na Baliju za Mariju Šerifović pretvorilo se u neugodnu situaciju zbog koje je završila pod liječničkim nadzorom.

Srpska glazbena zvijezda Marija Šerifović doživjela je nezgodu tijekom odmora na Baliju zbog koje je usred noći završila u bolnici. Pjevačica je svojim pratiteljima otkrila kako je nakon pada zadobila ozljedu noge te odmah potražila liječničku pomoć.

O cijeloj situaciji progovorila je u svom vlogu, gdje je priznala da je proživljavala jedne od najtežih bolova koje je ikada osjetila. Nezgoda se dogodila dok je silazila niz stepenice, nakon čega više nije mogla normalno hodati.

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''Sada je petak, 23:46. Nalazim se u taksiju na putu prema bolnici. U automobilu sam s osobom koju doslovno poznajem tek 60 minuta. Situacija je sljedeća: legla sam spavati i sve je bilo u redu. Obula sam svoje kroksice kako bih sišla niz stepenice i mami odnijela lijek protiv bolova. Pala sam i sada idem provjeriti hoću li ostatak odmora provesti u miru ili s gipsom, na štakama ili s longetom. Nikada nisam osjetila ovakvu bol, nikada u životu. Kosti nisu slomljene, čini se da su mi stradali ligamenti. Nema pomicanja, noga je imobilizirana, led, injekcije... Hodam na štakama, za pet metara treba mi pet minuta'', podijelila je pjevačica.

Cijeli video možete pogledati OVDJE.

Nakon pregleda uslijedila je terapija ledom, lijekovima i injekcijama protiv bolova, a Marija je neko vrijeme bila primorana koristiti štake. Kako je sama priznala, čak su joj i kratke udaljenosti predstavljale veliki izazov.

Marija Šerifović - 7 Foto: Pixsell

Unatoč neugodnoj situaciji, Šerifović nije dopustila da je ozljeda potpuno zaustavi. Po povratku u Beograd nastavila je s oporavkom i rehabilitacijom te je, prema vlastitim riječima, uspjela ispuniti i poslovne obveze koje su je čekale.

Marija Šerifović - 2 Foto: Pixsell

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Inače, Bali je posljednjih godina postao jedna od njezinih omiljenih destinacija. Pjevačica često dijeli fotografije i dojmove s indonezijskog otoka, a više je puta naglasila koliko joj tamošnji način života odgovara. Čak je u šali spomenula da je razmišljala o tome da se uopće ne vrati kući, no zbog brojnih poslovnih obveza ipak se vratila u Srbiju.

Marija Šerifović - 6 Foto: Pixsell

Marija je posljednjih godina posebno posvećena i majčinstvu. Otkako je krajem 2023. godine postala majka sina Marija, često ističe kako joj je upravo ta životna uloga promijenila prioritete i donijela novu perspektivu. Iako privatni život uglavnom drži podalje od javnosti, povremeno s pratiteljima podijeli emotivne trenutke koji otkrivaju njezinu nježniju stranu.

Marija Šerifović - 4 Foto: Pixsell

Marija Šerifović - 3 Foto: Pixsell

Srećom, najnovije informacije govore da se oporavak odvija prema planu te da se popularna pjevačica postupno vraća svakodnevnim aktivnostima.

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