Sin krunske princeze osuđen na zatvor! Otkriveno koliko je godina dobio zbog optužbi za silovanje

Marius Borg Høiby, sin norveške prijestolonasljednice Mette-Marit, proglašen je krivim za dvije točke optužnice za silovanje te je na sudu u Oslu osuđen na zatvor.

Marius Borg Høiby, sin norveške prijestolonasljednice Mette-Marit, osuđen je na četiri godine zatvora nakon što ga je Okružni sud u Oslu proglasio krivim po dvije točke optužnice za silovanje.

Trojica sudaca donijela su presudu u ponedjeljak, pri čemu je 29-godišnji Høiby oslobođen po još dvije optužbe za silovanje, ali je proglašen krivim za više drugih kaznenih djela koja su bila obuhvaćena postupkom, prenosi BBC.

Marius Borg Høiby Foto: Profimedia

Høiby nije osobno prisustvovao izricanju presude, već je sudsku sjednicu pratio putem videoveze. Tužiteljstvo je tijekom procesa tražilo kaznu od sedam godina i sedam mjeseci zatvora, dok je obrana smatrala da bi primjerena kazna bila 18 mjeseci. Njegovi odvjetnici imaju mogućnost podnošenja žalbe.

Iako je odrastao u norveškoj kraljevskoj obitelji nakon što se njegova majka Mette-Marit udala za prijestolonasljednika Haakona, Høiby nema kraljevsku titulu niti službenu ulogu u monarhiji.

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Prema presudi, sud ga je proglasio krivim za silovanje dviju žena. Jedan od slučajeva odnosi se na događaj iz 2018. godine na kraljevskom imanju Skaugum, rezidenciji norveškog prijestolonasljedničkog para, dok se drugi slučaj dogodio u Oslu 2024. godine.

Marius Borg Høiby - 3 Foto: Profimedia

Sudac Jon Sverdrup Efjestad na početku sjednice iznio je sažetak zaključaka sudskog vijeća, nakon čega je predstavljena opsežna presuda na 128 stranica.

Slučaj je posljednjih mjeseci privlačio veliku pozornost norveške javnosti, osobito zbog zdravstvenog stanja Høibyjeve majke. Prijestolonasljednica Mette-Marit boluje od teškog oblika plućne fibroze te je nedavno stavljena na listu za transplantaciju pluća. Obrana je tijekom postupka više puta tražila njegovo puštanje iz pritvora kako bi mogao provoditi vrijeme s majkom zbog njezina narušenog zdravlja.

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Høiby je tijekom cijelog procesa odbacivao optužbe za silovanje i izjašnjavao se da nije kriv.

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