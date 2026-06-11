Nova Miss Universe Hrvatske o poznatom ocu i životu van Hrvatske: ''Znala sam što smijem''

Nova Miss Universe Hrvatske Antea Mršić otkrila nam je kako je doživjela pobjedu, što ju je naučio sport, kakav odnos ima s ocem te zašto želi srušiti predrasude o misicama.

Nakon što je ponijela titulu Miss Universe Hrvatske, Antea Mršić još uvijek pokušava procesuirati sve što joj se dogodilo posljednjih tjedana.

Za naš portal otkrila je svoje prve dojmove, a iako su se emocije slegnule, priznaje da joj se ponekad čini kao da živi film.

Miss Universe Hrvatske, Antea Mršić - 5 Foto: Darko Tomas/Cropix

"Hvala svima na čestitkama! Dojmovi su se većinom slegli, iako mi je još uvijek u nekim trenucima nestvarno i kao da živim neki film. Velika mi je čast nositi ovu titulu i predstavljati Hrvatsku."

Trenutak proglašenja pobjednice ostao joj je u magli snažnih emocija.

"Iskreno, uopće se ne sjećam što mi je prolazilo kroz glavu u tom trenutku. Sve se dogodilo jako brzo i bila sam pod velikim emocijama. Trebalo mi je nekoliko sekundi da uopće shvatim što se dogodilo."

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Dok se priprema za svjetski izbor, Antea kaže kako ne osjeća poseban pritisak ni strah.

"Nemam neki poseban strah uoči svjetskog izbora. Gledam na to iz perspektive da su djevojke prije mene uspjele sve to odraditi kvalitetno pa mogu i ja. Uz to imam ogromnu podršku Marije i Vladimira, kao i svih djevojaka koje su prije mene nosile ovu titulu. Tako da nema potrebe za strahom."

Antea Mršić - 3 Foto: Darko Tomas / CROPIX

Ističe kako bi voljela promijeniti percepciju koju dio javnosti još uvijek ima o izborima ljepote i djevojkama koje na njima sudjeluju.

"Najveća zabluda je da misice ne znaju ništa i da je njihov jedini zadatak biti lijepe. Izbor se ne temelji samo na izgledu, a to potvrđuju i djevojke koje su prije mene nosile ovu titulu. Sve su obrazovane i ambiciozne."

Veliku podršku tijekom priprema pružila joj je i njezina prethodnica Laura Gnjatović.

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"Laura mi je dala puno korisnih savjeta, ali najvažniji po meni je bio da ostanem svoja i da ne dopustim da negativni komentari dopru do mene."

Antea je završila studij menadžmenta športa i športskih djelatnosti na Sveučilištu Libertas u Zagrebu, a danas radi za jedan košarkaški klub. Sport je obilježio velik dio njezina života, što ne čudi s obzirom na to da je kći bivšeg hrvatskog košarkaškog reprezentativca i trenera Veljka Mršića, nekadašnjeg izbornika hrvatske reprezentacije i legende splitske košarke.

Antea Mršić - 2 Foto: Darko Tomas / CROPIX

Zbog očeve karijere djetinjstvo je provela na više adresa. Rođena je 25. rujna 2001. u Torontu, odrasla između Kanade, Španjolske, Grčke i Italije, a u Hrvatsku se s roditeljima preselila nakon prvih školskih godina. Odrastala je dvojezično – majka Velinda Ljubičić s njom je razgovarala na engleskom, a otac na hrvatskom jeziku, zbog čega danas ima prepoznatljiv naglasak, koji su primijetili i njezini pratitelji na društvenim mrežama.

Kao kći poznatog hrvatskog košarkaškog trenera, često je pod povećalom javnosti. O odnosu s ocem govori s puno topline.

"U dobrim smo odnosima i redovito se čujemo. Nakon izbora me nazvao da čestita. Zapravo nije ni znao da idem na izbor sve dok me nije nazvao tijekom priprema da vidi gdje sam, pa sam rekla da sam na pripremama za Miss Universe Hrvatske u Esplanadi."

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A kada je riječ o disciplini, priznaje da su i trener Veljko i tata Veljko imali visoke standarde.

"I trener i tata Veljko su strogi, ali uvijek korektni. Uvijek sam znala što smijem, a što ne smijem i što se očekuje od mene. Ako bi pogriješila, postojale su posljedice, ali i normalan razgovor o tome zašto bi sljedeći put trebala postupiti drugačije."

Antea Mršić - 1 Foto: Darko Tomas / CROPIX

Jednu važnu sportsku lekciju prenijela je i na izbor za Miss Universe Hrvatske.

"Da se pripremiš najbolje što možeš, daš svoj maksimum i bez obzira na rezultat uvijek čestitaš drugima. Na kraju dana svi ulažu puno vremena, rada i truda, a ponekad netko taj dan jednostavno odradi bolje posao."

Obzirom da je Antea tijekom odrastanja živjela na više adresa diljem svijeta, neka mjesta ipak imaju posebno mjesto u njezinu srcu.

"Uvijek kažem da mi je drugi dom Malaga u Španjolskoj. Tamo se mogu zamisliti da živim cijeli život ali mi je i Lugo prirastao srcu jer sam tamo zadnjih par godina provela dosta vremena. Definitivno mogu reći da Španjolska za mene ima nešto posebno."

Iako su je iskustva iz različitih zemalja obogatila, smatra da ju je upravo Hrvatska najviše oblikovala kao osobu.

"Najviše me oblikovala Hrvatska jer sam ovdje provela najviše vremena. Ipak, prelijepe uspomene nosim iz Malage u Španjolskoj i Varesea u Italiji."

Na društvenim mrežama prati je velik broj ljudi, a Antea kaže kako se trudi ostati autentična.

"Na Instagramu ipak malo više pazim koje ću objave podijeliti, dok na storyjima ne razmišljam previše. U posljednje vrijeme taj pristup pokušavam primjeniti i na objave. TikTok je kod mene potpuno prirodan i realan. Tamo dijelim gotovo sve trenutke svog života, čak i one koji nisu savršeni. Volim se našaliti na vlastiti račun i podjeliti neke smiješne ili sramotne trenutke iz svog života."

Kada treba izdvojiti osobu koja je najbolje poznaje, odgovor dolazi bez razmišljanja.

"Najbolje me poznaje moja sestra. Između nas je pet godina razlike i nismo oduvijek bile toliko bliske, ali posljednjih nekoliko godina smo se dosta zbližile."

Na pitanje boji li se više neuspjeha ili uspjeha, Antea ima vrlo zreo pogled na život.

"Ne plaši me ni jedni ni drugo. Neuspjeh je prirodan dio svakog pokušaja i svake ambicije. S druge strane, uz uspjeh dolazi puno lijepih stvari, ali i određene negativne strane kojima se čovjek mora naučiti nositi."

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I dok o brojnim temama otvoreno govori, svoj ljubavni život ipak voli zadržati za sebe.

"O svom ljubavnom životu ne volim previše govoriti javno. Nije tajna, samo je privatno. Oni koji me duže prate na TikToku mogu pronaći ponekad neki trenutak koji podijelim kroz vlogove ili sličan sadržaj."

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