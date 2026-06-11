Što se dogodilo njihovim licima? Plastični kirurzi analizirali lica supermodela nakon brojnih zahvata

Izabel Goulart posljednja je među slavnim supermodelima koje su obožavatelji proglasili neprepoznatljivima, a plastični kirurzi nagađaju da bi promjene u izgledu nekih modnih ikona mogle biti rezultat estetskih zahvata poput filera, botoksa i podizanja obrva.

Supermodeli desetljećima krase naslovnice časopisa i reklamne kampanje, zbog čega svaka promjena njihova izgleda odmah privlači pažnju javnosti. Posljednja koja je izazvala lavinu komentara je brazilska manekenka Izabel Goulart, koju su brojni korisnici društvenih mreža nakon pojavljivanja u Cannesu proglasili gotovo neprepoznatljivom.

Nekadašnja Victorijina anđelica na crvenom tepihu pokazala je znatno zategnutije lice, a mnogi su primijetili i promjene u području očiju. Reakcije na internetu bile su burne, pa su se pojavili komentari poput: "Pretvorila se u potpuno drugu osobu" i "Što se dogodilo s njezinim licem?"

Izabel Goulart Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Iako Goulart nikada nije javno priznala veće estetske zahvate, poznato je da koristi različite estetske tretmane za njegu kože. Plastični kirurg Sean McNally za Daily Mail procijenio je da bi mogla biti riječ o podizanju obrva te filerima u području obraza.

Izabel Goulart - 11 Foto: Profimedia

Slične reakcije javnosti izazvala je i Adriana Lima 2023. godine kada se pojavila na premijeri filma Igre gladi: Balada pjevica i zmija. Obožavatelji su tada tvrdili da izgleda potpuno drukčije, a društvene mreže preplavile su špekulacije o mogućim zahvatima.

Jedan korisnik napisao je: "Ne bih ni znao da je to ista osoba", dok su drugi nagađali da je riječ o posljedicama faceliftinga ili filera. Lima je tada odgovorila na glasine objavom na Instagramu.

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Adriana Lima - 2 Foto: Instagram

Adriana Lima Foto: Profimedia

"Ovo je lice umorne majke jedne tinejdžerice, dvoje predtinejdžera, jednog aktivnog dječaka, jednogodišnjeg djeteta koje uči hodati i tri psa... hvala na brizi."

Plastična kirurginja Jennifer Levine izjavila je da bi izgled mogao biti posljedica filera, podizanja obrva ili drugih estetskih tretmana, ali i zdravstvenih razloga ili određenih lijekova.

Na meti komentara našla se i Behati Prinsloo nakon što je video iza pozornice modne revije Victoria's Secreta postao viralan. Korisnici su primijetili da izgleda drukčije nego prije, a neki su se pitali je li podvrgnuta zahvatu podizanja kapaka. McNally smatra da postoje znakovi mogućeg podizanja obrva te povećanja usana.

Behati Prinsloo - 4 Foto: Afp

Behati Prinsloo - 3 Foto: Profimedia

Heidi Klum također se godinama suočava sa špekulacijama o estetskim zahvatima. Nakon što je 2023. godine viralna usporedba njezinih fotografija u razmaku od pet godina pokazala iznimno mladolik izgled, mnogi su zaključili da je bila na faceliftingu.

Klum je više puta odbacila takve tvrdnje.

"Pitajte me opet kad budem imala 65 godina, ali ponosna sam što mogu reći da nisam napravila ništa."

Heidi Klum Foto: Profimedia

Heidi Klum - 1 Foto: Profimedia

Godinama kasnije ipak je priznala da nema ništa protiv botoksa.

"Ja sam za botoks."

Stručnjaci smatraju da je vjerojatnije da koristi filere i botoks nego da se podvrgnula velikim kirurškim zahvatima.

Za razliku od većine kolegica, Janice Dickinson nikada nije skrivala da koristi estetsku kirurgiju. Prošlog mjeseca šokirala je javnost rezultatima opsežnog pomlađivanja lica koje je uključivalo više zahvata, među njima facelifting, podizanje vrata i obrva te prijenos masnog tkiva.

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Janice Dickinson Foto: Profimedia

Janice Dickinson Foto: Profimedia

Dickinson je priznala da je prvi estetski zahvat napravila još 1987. godine, dok je bila u vezi sa Sylvesterom Stalloneom.

Rosie Huntington-Whiteley također je izazvala brojne reakcije kada se pojavila na jednom događaju s vidljivo punijim licem. Iako nikada nije potvrdila estetske zahvate, ranije je govorila kako ljudi moraju dobro promisliti prije bilo kakvih trajnih promjena na tijelu.

Rosie Huntington-Whiteley Foto: Profimedia

Rosie Huntington-Whiteley Foto: Rosie Huntington-Whiteley/Instagram

Posljednja na popisu je Amelia Gray Hamlin, kći glumačkog para Harryja Hamlina i Lise Rinne. Nakon nastupa na reviji Victoria's Secreta mnogi su primijetili da joj obrazi izgledaju znatno uže, a usne punije nego prije. Sama je ranije priznala operaciju nosa te estetske zahvate na grudima, dok stručnjaci nagađaju da je možda bila podvrgnuta i uklanjanju masnog tkiva iz obraza.

Amelia Gray Hamlin Foto: Profimedia

Amelia i Delilah Hamlin (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Bez obzira na to jesu li promjene rezultat estetskih zahvata, šminke, starenja ili novih trendova ljepote, jedno je sigurno – svaka nova fotografija slavnih supermodela danas izaziva jednako zanimanje kao i njihove modne kampanje.

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