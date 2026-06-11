Intimne scene J. Lo u novom filmu podigle prašinu, ali ne iz razloga koje biste očekivali

Nova romantična komedija "Romansa u uredu" s Jennifer Lopez i Brettom Goldsteinom stigla je na platformu uz podijeljene kritike koje hvale glavnu glumicu, ali zamjeraju manjak kemije među likovima i pretjerano oslanjanje na vulgarnosti.

Na Netflix je stigao film koji se posljednjih mjeseci često spominjao među ljubiteljima romantičnih komedija. Riječ je o ostvarenju "Romansa u uredu" (Office Romance), u kojem glavne uloge tumače Jennifer Lopez i Brett Goldstein. Premda su najave sugerirale osvježenje žanra i nešto odvažniji pristup, prvi dojmovi stranih kritičara pokazali su se prilično podijeljenima.

Jennifer Lopez publika već desetljećima povezuje s uspješnim romantičnim naslovima "Dogodilo se na Manhattanu" i "Vjenčanje iz vedra neba", no njezin novi film nosi oznaku R, što znači da je namijenjen odrasloj publici zbog eksplicitnijeg jezika i pojedinih scena.

Romansa u uredu Foto: Profimedia

Radnja prati Jackie Cruz, uspješnu direktoricu aviokompanije koja je u potpunosti posvećena poslu. Njezina svakodnevica mijenja se dolaskom Daniela, ambicioznog britanskog odvjetnika kojeg glumi Brett Goldstein, poznat po ulozi u seriji "Ted Lasso". Njihov profesionalni odnos postupno prerasta u nešto više, no kritičari smatraju da film nije u potpunosti iskoristio potencijal te priče.

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Britanski The Guardian ocijenio je da filmu nedostaje ravnoteža između romantike i humora te ga opisao kao ostvarenje koje djeluje previše uglađeno i predvidljivo. Posebno su pohvalili Jennifer Lopez, dok su za odnos glavnih likova zaključili kako mu nedostaje uvjerljiva kemija.

Sličan ton zauzeo je i The Hollywood Reporter, istaknuvši da se film previše trudi ostaviti dojam modernog romantičnog hita. Kritičari su kao jedan od problema naveli i humor koji ne uspijeva prirodno spojiti britanski stil šale s američkim korporativnim okruženjem u kojem se radnja odvija.

Jennifer Lopez Foto: Screenshot

Još oštriji bio je IndieWire, koji je film opisao kao vizualno dotjeranu, ali sadržajno površnu romantičnu komediju. Premda su priznali da početna ideja ima potencijala, smatraju da razvoj odnosa među likovima ostaje nedovoljno razrađen. Deadline je pak primijetio da film pokušava pomaknuti granice klasičnog rom-com formata, približavajući se više provokativnoj komediji za odrasle.

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Najviše rasprava izazvala je upravo oznaka R, od koje su mnogi očekivali zreliji i smjeliji humor. Umjesto toga dio kritičara smatra da se film uglavnom oslanja na psovke i seksualne aluzije, bez stvarne dubine ili svježine koja bi opravdala takav pristup.

Unatoč rezervama stručnjaka, "Romansa u uredu" mogla bi pronaći svoju publiku zahvaljujući atraktivnoj glumačkoj postavi. Uz Lopez i Goldsteina, u filmu se pojavljuju Bradley Whitford i Edward James Olmos, koji s Jennifer Lopez ponovno surađuje godinama nakon filma "Selena".

Film je od danas dostupan na Netflixu, a hoće li osvojiti gledatelje unatoč podijeljenim kritikama, pokazat će reakcije publike u idućim danima.

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