Vodimo vas na Bosutske dane, u potragu za najboljim slavonskim čobancem!

Miris domaćih specijaliteta, zvuci tambure i bogata slavonska tradicija ponovno su obilježili Bosutske dane u Andrijaševcima. U središtu događanja bila je čobanijada, na kojoj su se ekipe okušale u pripremi jednog od najpoznatijih slavonskih jela. Tko kuha najbolji slavonski čobanac, može li se do pobjede stići bez tajnog recepta i kakve se taktike koriste u borbi za prvo mjesto, zna naš Marko Štefanac.

Kažu da dobar čobanac traži samo nekoliko sastojaka: kvalitetno meso, dobru papriku i puno strpljenja. A kada se tome dodaju tradicija, iskustvo i malo natjecateljskog duha, dobije se recept za jednu pravu slavonsku čobanijadu. Danas smo u Andrijaševcima, gdje će samo jedan kotlić ponijeti titulu najboljeg.

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''Ovo nam je već šesta ili sedma godina zaredom, a ove godine čak branimo zlato od prošle godine. Tako da ove godine je onako teret na nama veći nego prijašnji godina što je bilo'', govori nam Dragan Zagorac.

Koja je tajna njihovog čobanca s obzirom da su prošle godine odnijeli zlato?

TON DRAGAN ZAGORAC: ''Znači ove godine smo dobili tamburaše malo da nas podrže, a sastojci su standardni za slavonski čobanac, dobar luk, domaći povrće, meso, ništa posebne, nema egzotike tu nekakve, to je sve standardno'', objasnio nam je Dragan Zagorac.

Miris dima, zvuk tambure i deseci kotlića obilježili su 16. Bosutske dane. Ova tradicionalna manifestacija okupila je zaljubljenike u slavonsku gastronomiju i običaje, sve s istim ciljem, skuhati čobanac koji će osvojiti nepca žirija.

Koliko dugo se kuha čobanac?

''Pa čobanac po pravilu, znači ispod 3 sata ne bi trebao biti. Luk, sat vremena, meso i onda na kraju dodaci kad se dodaju i sve zajedno u 3 sata, nema fulanja'', priča nam Ivan Božić.

Očekuju li možda pobjedu? Kakva je konkurencija?

''Pa konkurencija mogu vam reći jako dobra. Ima i dosta ekipa sa strane iz okolnih sela koji idu po natjecenjima i pobjeđuju. Ovo je što mi znamo, je li tako? Ali mi smo tu, zlatna sredina, najbolje. Boti dobar, loš, ali najbolja sredina'', dodao je Ivan Božić.

A konkurencija je ove godine bila uistinu raznolika. Za titulu najboljeg borila se 21 ekipa, a među njima i dvije ženske.

''Pa evo, već drugu godinu tradicionalno trudimo se da se natječemo i da pariramo zajedno sa muškarcima, ali evo, mislim da uspješno dokazujemo da i žene mogu stajati boku zbog sa muškim kuharima'', smatra Erika Vincetić.

Tko bolje kuha, muškarci ili žene?

''To je teško pitanje. Dosta godina, čak ženske ekipe jako dobro završavaju na tim čobanijadama. Mi kao smatramo obično muški da je čobanac nekako kao muško jelo ovdje u Slavoniji koje mi kuhamo, međutim zadnji godine na čobanijadama sam vidio ženske ekipe koje jako dobro završavaju i jako visoko završavaju, pozicije visoke zauzimaju'', kažu Dragan i Hrvoje.

Bosutski dani nisu samo natjecanje u kuhanju. Oni su prilika da se okupe obitelji, prijatelji i svi oni koji žele sačuvati običaje po kojima je Slavonija prepoznatljiva.

''Vidite koliko djece je danas bilo obučeno po ovakvim ekstremnim uvjetima, vremenskim. Su se ipak odlučili obući i to je garancija da će te manifestacije i ta tradicija opstati u našim krajevima'', govori nam načelnik Ante Rajković.

Za pobjedu, kažu, nije dovoljan samo dobar recept. Treba imati i dobru taktiku, malo sreće, ali i pripaziti da vam netko ne pomrsi planove.

''Znači eksplodiralo je crijevo, plin je počeo istjecat, zapalio je se plin, to je bilo ovako plamen. Ali smo to riješili, intervencija, odmah smo to izregulirali i nismo se, nismo imali nikakvog alata, ali smo se snašli. Žlica, nož, odvrći šelnu, daj, reži, sjeci'', ispričao nam je Hrvoje Marko Bašić.

A nakon višesatnog kuhanja, pred žirijem nije bio nimalo lak zadatak.

''Bitna je tekstura čobaca, ne može biti pregust. Mora biti u kockice, mora biti jednake, znači mora biti jestiv, ne smije biti pre ljut, ne smije biti pre blag, mora biti umjereno osoljen'', govori Ivan Perić, član žirija.

A upravo je jedan čobanac uspio zadovoljiti sve kriterije i osvojiti prvo mjesto.

Što misle s čime su osvojili žiri?

''Vjerojatno najviše sa okusom i ona kompaktnost juhe. Mislim da je to najveća stvar i naravno treba biti jednolično i meso, kuhano i sve treba jednostavno da se pogodi, da bi to ipak bilo za prvo mjesto'', smatra Franjo Jovanovac.

Pobjednički pehar pronašao je svojeg vlasnika, a Bosutski dani još su jednom pokazali da se najvrjednije pobjede ne mjere samo odličjima. Jer, kako kaže stih jedne slavonske pjesme: Slavonijo, dok ti ime traje, čuvat ćemo tvoje običaje.

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