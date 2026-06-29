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najpoznatije slavonsko jelo

Vodimo vas na Bosutske dane, u potragu za najboljim slavonskim čobancem!

Piše Marko Štefanac/I.G., Danas @ 21:25 inMagazin komentari
Bosutski dani 2026. - 2 Bosutski dani 2026. - 2 Foto: In Magazin

Miris domaćih specijaliteta, zvuci tambure i bogata slavonska tradicija ponovno su obilježili Bosutske dane u Andrijaševcima. U središtu događanja bila je čobanijada, na kojoj su se ekipe okušale u pripremi jednog od najpoznatijih slavonskih jela. Tko kuha najbolji slavonski čobanac, može li se do pobjede stići bez tajnog recepta i kakve se taktike koriste u borbi za prvo mjesto, zna naš Marko Štefanac.

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