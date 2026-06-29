I 28 godina nakon titule misice, Lejla Filipović izgleda sjajno: ''Što god ja sada vama rekla''

Lejla Filipović bila je Miss Hrvatske 1998. Iako je od tada prošlo čak 28 godina, ona i dalje izgleda sjajno. Ove godine navršit će 50, pa smo je pitali koja je tajna njezina mladolikog izgleda, a otkrila nam je i sve o odnosu s dvojicom sinova. Priča naše Julije Bačić Barać.

Sa školom je gotovo u obitelji Lejle i Tarika Filipovića. Nedavno su ispratili sina Armana na njegovu maturalnu zabavu. Ponosna mama ne krije da je i njoj laknulo kad je stigao kraj srednje škole za mlađeg sina.

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''Super je osjećaj samo da više nema roditeljskog, da nema škole, znam idu neke nove faze života, ali opet je nekako drugačije i nama roditeljima je nešto lakše'', govori nam Lejla.

Je li Arman već odlučio što želi stduriati?

''Kao i većina ekonomiju, ali tu se ne petljamo, mi smo tu da podržimo'', otkrila nam je Lejla.

Lejlin sinovi imaju 23 i 18 godina te s obojicom ima sjajan odnos.

''Majke inače imaju sa sinovima tako poprilično blizak odnos i obično se oni majkama i povjeravaju tako da puno nekih tajni sam od njih čula. I ako mi kažu nemoj tati, onda ne govorim ni njemu, naravno da ima stvari koje mi ne znamo kao što ni mi nismo sve govorili našim roditeljima'', objašnjava nam Lejla.

A vrijeme otkad su bili bebe do sad, kad su odrasli dečki, prebrzo je prošlo.

''Baš smo nedavno gledali fotografije kad su bili mali i odmah sam poželjela ih onako stisnuti kao kad su bili mali. Koliko god nekad želimo da neko vrijeme prođe što prije, premda sam ja nastojala uživati u svakom trenutku, toliko vidiš po njima koliko vrijeme brzo prolazi i po njima vidiš koliko usttvari sad već imamo godina'', kaže.

Lejla će ove godine navršiti 50 godina, a ta je brojka uopće ne brine.

''Ne volim čuti kad moja generacija kaže ostarili smo, ja kažem nismo, ja se stvarno dobro osjećam, stvarno je najbitniji unutarnji osjećaj, ja uopće nemam osjećaj da imam te godine i ponosno ih nosim'', kaže nam Lejla.

Godine nikad nije skrivala, već ih ponosno nosi.

''Ja se stvarno ne bojim starenja, generalno pokušavam obuzdati strahove, jedino bolesti da, a starenja samo da je dostojanstveno''.

Za pola stoljeća života priprema i veliku proslavu.

''Hoće, već se planira. Okrugli je, moram'', kaže nam Lejla.

A koja je tajna Lejlina mladolikog izgleda?

''Štogod ja vama sad kažem, uvijek ima onih koji će reći joj one su se sve izoperirale'', odgovorila nam je Lejla.

Zapravo odgovor leži u dobroj genetici i mnogo brige za sebe.

''Ja stvarno pazim od dvadesete što stavljam na lice, ne sunčam se, ne pušim, nisam dosadna, priuštim si, jedem sve, ali balans, ako sam jela pizzu za ručak, neću to isto za večeru. Tu i tamo odem na neke tretmane, ali prije svega pazim najviše na svoje zdravlje, onda sve ostalo'', otkrila nam je.

Lejla će s obitelji uskoro na odmor i to na dobro poznate destinacije.

''Uvijek imamo neku rutu koju ne mijenjamo, malo Istra, malo Dubrovnik, ne mijenjamo što nam je dobro, što smo naučili. Baš ne volim puno ljudi na plažama, ali to je nažalost nemoguće tako da u Istri imamo taj neki mir koji baš treba nakon cijele godine i svog tog ludila Zagrebu'', otkrila nam je Lejla.

Što prije uz more ili u neki hlad, o tome svi maštamo ovih prevrućih dana.

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