Ecija Ojdanić pokazala sestru koja joj je priredila nezaboravno iznenađenje povodom rođendana

Glumica Ecija Ojdanić na društvenim je mrežama podijelila rijetke fotografije sa sestrom Ilijanom, zahvalila joj na posebnom rođendanskom iznenađenju te još jednom pokazala koliko joj obitelj znači.

Glumica Ecija Ojdanić nedavno je proslavila 53. rođendan, a otkrila je da slavlju još nije došao kraj. Na Instagramu je podijelila fotografije sa sestrom Ilijanom, koju javnost nema priliku često vidjeti te opisala iznenađenje koje joj je priredila obitelj.

Objavu pogledajte OVDJE.

Ecija Ojdanić u Kumovima Foto: Nova TV

''Ja imam najbolju seku na svijetu. Ili kako se jedan rođendan koji je već imao svoju proslavu i nije bilo potrebe za nekim drugim obilježavanjem, zahvaljujući mojoj predivnoj sestri, šogiju, nećakinji i mom mužu naravno, pretvorio u još jednu proslavu za pamćenje'', napisala je Ecija.

Ecija Ojdanić Foto: Instagram

Zahvalila je i svima koji su joj uputili rođendanske čestitke.

''Hvala svima na predivnim željama za rođendan. Jer ste bili šlag na torti ovog divnog rođendana'', poručila je, uz šaljivu najavu da slavlje još nije završilo: ''E, ali ako ste mislili da više nema proslava, prevarili ste se.''

Pogledaji ovo Celebrity Danju studira medicinu, navečer osvaja publiku: Upoznajte mladog Šibenčanina koji će nastupiti u Areni Zagreb

Ecija Ojdanić Foto: Instagram

Kako je Ecija proslavila svoj 53. rođendan, pogledajte OVDJE.

Ecija Ojdanić - 2 Foto: Instagram

Iako svoju obitelj ne pokazuje često, Ecija je tijekom godina nekoliko puta objavila fotografije sa sestrom Ilijanom i majkom Milenkom. Upravo je obitelj, kako je ranije isticala, bila najveći oslonac u trenucima kada su prolazili kroz teške životne gubitke.

Ecija Ojdanić s majkom - 6 Foto: Facebook

U jednom intervjuu, otvoreno je govorila o tragediji koja je obilježila njezin život – smrti brata, koji je poginuo sa samo 19 godina.

Pogledaji ovo Celebrity Saša Kopljar nije propustio spektakl u Philadelphiji: Sa suprugom je bio među tisućama hrvatskih navijača

''Jedino za čime žalim, s čime se ne mogu pomiriti ni to prihvatiti su odlasci bliskih ljudi, pogotovo mog brata koji je poginuo s 19 godina. To je obilježilo cijeli naš život i kako godine idu, sve mi je teže, ta rupa postaje sve veća umjesto da se smanjuje. Vrijeme zaista ne vida rane. Imali smo sada jedan tragičan niz. Prvo je Gina preminula prije tri godine, pa se razbolio moj tata i otišao, Lukas, a sada suprugov otac. Svi gubici su nas dosta rastužili, ali svaku tu tragediju proživjeli smo kao obitelj i nekako izišli još povezaniji", izjavila je za Story.

Ecija Ojdanić Foto: Instagram

Priznala je i da se s gubitkom brata nikada nije u potpunosti pomirila.

''Da mi je netko rekao da ću to preživjeti, pogotovo kada netko tako mlad ode u prometnoj nesreći, ne bih vjerovala. Nisam mislila da je to moguće, ali nekako smo preživjeli. To je jedino za čime žalim i da mogu čarobnim štapićem promijeniti, odmah bih to napravila. Svaka smrt me vraća na tu traumu jer očigledno nismo imali vremena procesuirati ono što se dogodilo. Samo smo se brinuli kako će mama i tata ostati zdrave glave'', rekla je glumica.

Galerija 15 15 15 15 15

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Bila je najveća holivudska diva, a nakon smrti isplivale su šokantne optužbe njezine kćeri

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Obitelj Filipović slavi: Lejla i Tarik čestitali sinu 23. rođendan

