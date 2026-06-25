Bila je najveća holivudska diva, a nakon smrti isplivale su šokantne optužbe njezine kćeri

Joan Crawford, jedna od najvećih zvijezda zlatnog doba Hollywooda, prošla je put od siromašnog djetinjstva do oskarovke i filmske ikone, a njezin život obilježili su spektakularni uspjesi, legendarna rivalstva, obiteljske kontroverze i nasljeđe koje traje desetljećima nakon smrti.

Kada se govori o najvećim ikonama zlatnog doba Hollywooda, ime Joan Crawford nezaobilazno je. Dobitnica Oscara, jedna od najvećih zvijezda studija MGM, žena koja je vlastitim radom izgradila karijeru iz siromaštva, ali i osoba čije su privatni život, sukobi i obiteljske kontroverze desetljećima punili naslovnice.

Ni gotovo pola stoljeća nakon smrti njezina priča ne prestaje intrigirati javnost.

Galerija 4 4 4 4 4

Joan Crawford - 4 Foto: Profimedia

Rođena je kao Lucille Fay LeSueur u San Antoniju u Teksasu, no ni godina njezina rođenja nije potpuno razjašnjena. Sama je tijekom života tvrdila da je rođena 1908., dok brojni biografi smatraju da je zapravo rođena između 1904. i 1906. godine. Otac je napustio obitelj dok je još bila beba, a djetinjstvo je provela u siromaštvu, seleći se s majkom i očuhom između Teksasa, Oklahome i Missourija.

Još kao djevojčica sanjala je da postane plesačica, no težak pad na razbijenu bocu ozbiljno joj je ozlijedio stopalo. Nakon nekoliko operacija gotovo dvije godine nije mogla plesati, a školovanje joj je bilo isprekidano. Veći dio vremena provodila je radeći razne fizičke poslove kako bi pomogla obitelji.

Joan Crawford - 5 Foto: Profimedia

Početkom dvadesetih godina prošlog stoljeća nastupala je kao plesačica pod umjetničkim imenom Billie Cassin, a potom stigla na Broadway. Njezin talent i energija privukli su pažnju filmskih producenata pa je 1925. godine potpisala ugovor s legendarnim studijem Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).

Studio joj je promijenio ime u Joan Crawford, no put do slave nije bio jednostavan. Nezadovoljna malim ulogama, sama je krenula graditi vlastiti imidž. Redovito je odlazila na plesna natjecanja i društvena događanja, privlačila medijsku pozornost i uporno se nametala producentima.

Joan Crawford - 6 Foto: Profimedia

"Nitko nije odlučio stvoriti zvijezdu Joan Crawford. Joan Crawford postala je zvijezda zato što je ona sama odlučila da će biti zvijezda", prisjećali su se njezini suradnici.

Film "Our Dancing Daughters" iz 1928. pretvorio ju je u jednu od najvećih zvijezda nijemog filma. Tijekom tridesetih godina bila je ravnopravna ikonama poput Grete Garbo i Norme Shearer, a publika ju je obožavala u ulogama ambicioznih žena koje se vlastitim radom probijaju do uspjeha – likovima koji su posebno odjeknuli u vrijeme Velike depresije.

Glumila je uz Clarka Gablea, Johna Gilberta i druge najveće zvijezde tog vremena, a filmovi poput "Grand Hotel", "Dance", Fools, Dance", "Possessed" i "The Women" učvrstili su njezin status jedne od najplaćenijih glumica Hollywooda.

Joan Crawford - 3 Foto: Profimedia

Krajem tridesetih godina njezina je karijera zapala u krizu. Nekoliko filmova podbacilo je na kino-blagajnama pa su je kina uvrstila na zloglasni popis glumaca označenih kao "box office poison", odnosno zvijezda koje više nisu privlačile publiku.

Mnogi su tada mislili da je njezina karijera završena, no Crawford je priredila jedan od najvećih povrataka u povijesti Hollywooda.

Godine 1945. prihvatila je ulogu u filmu "Mildred Pierce", koja joj je donijela Oscara za najbolju glumicu i vratila je na sam vrh filmske industrije. Nakon toga uslijedili su hvaljeni filmovi "Humoresque", "Sudden Fear", "Johnny Guitar" i "What Ever Happened to Baby Jane?", koji su dodatno učvrstili njezin status filmske legende.

Jedno od najpoznatijih rivalstava u povijesti Hollywooda bilo je ono između Joan Crawford i Bette Davis.

Joan Crawford - 1 Foto: Profimedia

Njihov odnos godinama je bio obilježen profesionalnim natjecanjem, a dodatno su ga pogoršali ljubavni zapleti i borba za najbolje uloge. Vrhunac rivalstva dogodio se tijekom snimanja filma "What Ever Happened to Baby Jane?" 1962. godine.

Iako postoje različite verzije priče o njihovu odnosu, njihov sukob postao je jedna od najvećih holivudskih legendi, a desetljećima kasnije inspirirao je i uspješnu seriju "Feud" Ryana Murphyja.

Udavala se četiri puta, među ostalima za glumca Douglasa Fairbanksa Jr. te Alfreda Steelea, predsjednika tvrtke Pepsi-Cola. Budući da nije mogla imati biološku djecu, posvojila je četvero djece – Christinu, Christophera te blizanke Cathy i Cynthiju.

Joan Crawford - 8 Foto: Profimedia

No upravo je odnos s djecom nakon njezine smrti postao najveća kontroverza njezina života.

Godinu dana nakon što je Crawford preminula, posvojena kći Christina Crawford objavila je autobiografiju "Mommie Dearest", u kojoj je tvrdila da ju je majka godinama fizički i psihički zlostavljala. Knjiga je postala svjetski bestseler, a 1981. ekranizirana je s Faye Dunaway u glavnoj ulozi.

S druge strane, Joanine druge posvojene kćeri Cathy i Cynthia javno su opovrgnule Christinine tvrdnje te ustvrdile da njihova majka nije bila nasilna. Zbog toga se ni danas ne može sa sigurnošću utvrditi koliko su optužbe iz knjige bile vjerodostojne.

Joan Crawford - 2 Foto: Profimedia

Tijekom šezdesetih godina Hollywood je prolazio kroz velike promjene, a uloge za glumice njezine generacije postajale su sve rjeđe.

Pogledaji ovo Celebrity Najskromniji holivudski supružnici zajedno su više od dva desetljeća, evo kako je krenula njihova ljubavna priča

Nakon horora "Trog" iz 1970. odlučila se povući iz glume, a posljednje godine života provela je uglavnom izvan očiju javnosti u New Yorku.

Preminula je 10. svibnja 1977. od srčanog udara u dobi od 73 godine. U oporuci nije ostavila ništa najstarijoj djeci Christini i Christopheru, napisavši da ih isključuje "iz razloga koji su njima dobro poznati", što je dodatno raspirilo rasprave o njihovim obiteljskim odnosima.

Joan Crawford ostala je jedna od najutjecajnijih glumica klasičnog Hollywooda. Bila je pionirka stvaranja vlastitog zvjezdanog imidža, simbol glamura i profesionalizma te žena koja je više puta dokazala da se može vratiti na vrh kada je svi otpišu.

Pogledaji ovo Celebrity Nikola Vlašić: ''Bog nam je jako bitan, molimo se svi zajedno''

Iako je njezin privatni život i danas predmet rasprava, filmski kritičari slažu se u jednom – bez Joan Crawford povijest Hollywooda izgledala bi znatno drukčije. Od djevojčice koja je odrasla u siromaštvu do oskarovke i jedne od najvećih filmskih diva 20. stoljeća, njezina priča ostaje jedna od najfascinantnijih koje je filmska industrija ikada ispisala.

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Obitelj Filipović slavi: Lejla i Tarik čestitali sinu 23. rođendan

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Žanamari zablistala u bikiniju: ''Bez filtera, samo čista radost''

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.