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Od siromaštva do Oscara

Bila je najveća holivudska diva, a nakon smrti isplivale su šokantne optužbe njezine kćeri

Piše E. G., Danas @ 06:01 Zanimljivosti komentari
Joan Crawford - 2 Joan Crawford - 2 Foto: Profimedia

Joan Crawford, jedna od najvećih zvijezda zlatnog doba Hollywooda, prošla je put od siromašnog djetinjstva do oskarovke i filmske ikone, a njezin život obilježili su spektakularni uspjesi, legendarna rivalstva, obiteljske kontroverze i nasljeđe koje traje desetljećima nakon smrti.

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