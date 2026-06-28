Obitelj Filipović slavi: Lejla i Tarik čestitali sinu 23. rođendan

U domu Lejle i Tarika Filipovića ovih se dana slavi poseban obiteljski trenutak, a emotivne rođendanske čestitke upućene starijem sinu Dini privukle su pažnju njihovih pratitelja.

U obitelji Lejle Filipović vlada slavljeničko raspoloženje. Njezin stariji sin Dino proslavio je 23. rođendan, a ponosna majka tim mu je povodom posvetila dirljivu objavu na društvenim mrežama.

Lejlinu objavu pogledajte OVDJE.

Uz zajedničku fotografiju na kojoj poziraju zagrljeni i nasmijani, Lejla je sinu poželjela prije svega zdravlje, sreću i ljubav, uz želju da ostvari sve što priželjkuje te da ga život vodi putem ispunjenim uspjehom i radošću. Njezine riječi brzo su privukle brojne čestitke i lijepe želje pratitelja.

Lejla Filipović Foto: Josip Moler/Cropix

Rođendanskim željama pridružio se i Tarik Filipović. Popularni glumac i voditelj na svom je profilu objavio fotografiju sa sinom te mu u svom prepoznatljivo sažetom stilu uputio kratku, ali emotivnu poruku.

Tarikovu objavu pogledajte OVDJE.

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Lejla i Tarik Filipović Foto: Instagram

Tarik i Lejla Filipović Foto: Instagram

Iako nije njegov biološki otac, Tarik je Dinu prihvatio kao vlastito dijete još dok je bio mali dječak, a njihov blizak odnos godinama je vidljiv u rijetkim obiteljskim trenucima koje dijele s javnošću.

Tarik Filipović Foto: Instagram

Lejla je Dinu dobila u prvom braku s Dadom Majolijem, dok su ona i Tarik kasnije dobili i mlađeg sina Armana, koji danas ima 18 godina.

Tarik i Lejla Filipović - 2 Foto: Instagram

Bračni par Filipović već godinama slovi za jedan od najstabilnijih i najomiljenijih na domaćoj javnoj sceni. Sudbonosno ''da'' izrekli su na Silvestrovo 2007. godine, daleko od očiju javnosti, a i danas svoj privatni život nastoje sačuvati od medijske pozornosti.

Lejla Filipović - 1 Foto: Lejla Filipović/Instagram

Iako obiteljske trenutke dijele tek povremeno, upravo takve objave uvijek izazovu veliko zanimanje njihovih pratitelja.

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