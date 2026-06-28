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Obitelj Filipović slavi: Lejla i Tarik čestitali sinu 23. rođendan

Piše K.D., Danas @ 16:17 Celebrity komentari
Lejla Filipović i sin Dino Lejla Filipović i sin Dino Foto: Instagram

U domu Lejle i Tarika Filipovića ovih se dana slavi poseban obiteljski trenutak, a emotivne rođendanske čestitke upućene starijem sinu Dini privukle su pažnju njihovih pratitelja.

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