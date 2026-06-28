Žanamari zablistala u bikiniju: ''Bez filtera, samo čista radost''

Nakon poslovnih obveza i javnih pojavljivanja, Žanamari je uhvatila trenutak za odmor. Pjevačica je na društvenim mrežama objavila ljetne fotografije uz bazen, a njezina prirodna objava i isklesana figura brzo su privukle pažnju pratitelja.
Pjevačica Žanamari Perčić na svom je Instagram profilu podijelila niz fotografija kojima je pokazala kako provodi ljetne dane. Pozirala je uz bazen u smeđem bikiniju, sunčajući se na ležaljci.3 vijesti o kojima se priča morala se pohvaliti Prelijepa Ana Rucner otkrila radosnu vijest: "Ovo je za mene velika čast!" lijepa plavuša Tko je supruga 22-godišnjeg Petra Sučića? Samozatajna je studentica zdravstva "baš mi je žao..." Fanovi nisu skrivali zabrinutost nakon videa Mate Bulića: "Ne prepoznah čovjeka"
Uz objavu nije puno pisala, već je kratko poručila: ''Ljeto. Bez uređivanja. Bez filtera. Samo čista radost.''
Žanamari Perčić - 5 Foto: PR
Žanamari Perčić - 2 Foto: Instagram
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Fotografije su u kratkom roku prikupile brojne reakcije, a u komentarima su joj se javili i poznati prijatelji. Poručili su da izgleda "savršeno" i "prekrasno".
Žanamari Perčić Foto: Žanamari Perčić/Instagram
Kratkom porukom i opuštenim fotografijama još je jednom dala do znanja da joj je najvažnije uživati u trenutku, bez pretjeranog uređivanja i nametanja savršenstva.
Žanamari Perčić Foto: Instagram
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