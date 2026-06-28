Pogledajte hit fotografiju Franke Batelić s navijačima Gane!

Franka Batelić nakon pobjede Hrvatske nad Ganom na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj nasmijano pozira s navijačima ganske reprezentacije u Philadelphiji.

Franka Batelić javila se iz Philadelphije nakon pobjede Hrvatske nad Ganom na Svjetskom prvenstvu 2026.

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Na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj pozira u društvu ganskih navijača, koji su nasmijano razvili zastavu svoje reprezentacije.

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Franka Batelić na Instagramu Foto: Franka Batelić/Instagram

Supruga Vedrana Ćorluke, našeg bivšeg Vatrenog, još je jednom pokazala da nogomet spaja ljude bez obzira na rezultat, a prijateljski susret s navijačima Gane privukao je pažnju njezinih pratitelja.

Franka Batelić Foto: Instagram

Franka se tijekom prvenstva redovito javlja iz SAD-a, gdje bodri hrvatsku reprezentaciju.

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