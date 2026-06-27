Ivana Knoll u grudnjaku prkosila kiši u Philadelphiji, no drugi navijački detalj ukrao je svu pozornost!

Najpoznatija hrvatska navijačica pojavila se na utakmici Hrvatske i Gane te, unatoč kišnom vremenu, u svom prepoznatljivom izdanju bodrila Vatrene i još jednom postala jedna od najfotografiranijih osoba na stadionu.

Ni kiša nije spriječila Ivanu Knöll da se pojavi na tribinama i podrži hrvatsku reprezentaciju u utakmici protiv Gane na Svjetskom prvenstvu u Philadelphiji. Najpoznatija hrvatska navijačica ponovno je privukla brojne poglede svojim prepoznatljivim modnim stilom i dobrom raspoloženju unatoč vremenskim uvjetima.

Za ovu je priliku odabrala bijeli grudnjak, plave tajice te kravatu s prepoznatljivim crveno-bijelim hrvatskim kockicama, koja je bila središnji detalj njezine kombinacije. S osmijehom na licu pozirala je fotografima, a u jednom je trenutku navijačima slala poljupce i uživala u atmosferi na tribinama.

Ivana Knoll - 4 Foto: Igor Kralj/Pixsell

Ivana Knoll - 3 Foto: Igor Kralj/Pixsell

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Iako je kiša natjerala mnoge gledatelje da obuku kabanice, Ivana nije dopustila da joj vrijeme pokvari navijačko iskustvo. Tijekom susreta družila se s navijačima, fotografirala i još jednom pokazala zašto je godinama jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatskih tribina.

Ivana Knoll - 1 Foto: Igor Kralj/Pixsell

Knöll je međunarodnu popularnost stekla tijekom Svjetskog prvenstva u Katru 2022. godine, a od tada redovito prati velike sportske događaje i podržava hrvatske sportaše diljem svijeta. Njezina pojavljivanja na stadionima gotovo uvijek izazovu veliku pažnju fotografa i navijača.

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Na utakmici protiv Gane nije bilo ništa drukčije – unatoč kišnom vremenu, Ivana Knöll ponovno je bila među najzapaženijim osobama na tribinama.

Ivana Knoll - 3 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Ivana Knoll - 3 Foto: Instagram

Ivana Knoll - 4 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

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