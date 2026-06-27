Ovo su poznati Hrvati koji su navijali iz sveg glasa iz VIP lože u Philadelphiji!

Vatrene su s tribina stadiona u Philadelphiji bodrili i Kolinda Grabar-Kitarović, Damir Mišković, Ivan Šipić i Ante Vučemilović-Šimunović.
Hrvatska je pobjedom protiv Gane osigurala prolazak dalje na Svjetskom prvenstvu 2026., a Vatrene su s tribina stadiona u Philadelphiji bodrila i brojna poznata lica iz hrvatskog javnog i političkog života.3 vijesti o kojima se priča "baš mi je žao..." Fanovi nisu skrivali zabrinutost nakon videa Mate Bulića: "Ne prepoznah čovjeka" ''zgodna žena, ali...'' Ultrakratki kombinezon Jelene Rozge pokrenuo raspravu na društvenim mrežama prepoznao ga i haris džinović Ovaj mladić jedan je od najtraženijih harmonikaša u Hrvatskoj: ''Privilegija je raditi posao koji voliš''
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Poznati na utakmici Hrvatske i Gane Foto: Igor Kralj/PIXSELL/Pixsell
U svečanoj loži snimljeni su bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik HNK Rijeka Damir Mišković, ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić te predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Ante Vučemilović-Šimunović.
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Poznati na utakmici Hrvatske i Gane Foto: Igor Kralj/PIXSELL/Pixsell
Poznati uzvanici s velikim su zanimanjem pratili susret, a nakon posljednjeg sučevog zvižduka zajedno su proslavili novu pobjedu hrvatske reprezentacije i plasman među najbolje na svjetskoj smotri.
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