Ovo su poznati Hrvati koji su navijali iz sveg glasa iz VIP lože u Philadelphiji!

Poznati na utakmici Hrvatske i Gane Foto: Igor Kralj/PIXSELL/Pixsell

Vatrene su s tribina stadiona u Philadelphiji bodrili i Kolinda Grabar-Kitarović, Damir Mišković, Ivan Šipić i Ante Vučemilović-Šimunović.

Hrvatska je pobjedom protiv Gane osigurala prolazak dalje na Svjetskom prvenstvu 2026., a Vatrene su s tribina stadiona u Philadelphiji bodrila i brojna poznata lica iz hrvatskog javnog i političkog života.

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Poznati na utakmici Hrvatske i Gane Foto: Igor Kralj/PIXSELL/Pixsell

U svečanoj loži snimljeni su bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik HNK Rijeka Damir Mišković, ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić te predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Ante Vučemilović-Šimunović.

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Poznati na utakmici Hrvatske i Gane Foto: Igor Kralj/PIXSELL/Pixsell

Poznati uzvanici s velikim su zanimanjem pratili susret, a nakon posljednjeg sučevog zvižduka zajedno su proslavili novu pobjedu hrvatske reprezentacije i plasman među najbolje na svjetskoj smotri.

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