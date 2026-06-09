Nikola Vlašić nije jedina zvijezda u obitelji: Njegovo prezime krije pravu sportsku dinastiju

Obitelj Vlašić, kojoj pripada nogometni reprezentativac Nikola, iznjedrila je i ispisala bogate stranice povijesti hrvatskog sporta.

Kada se govori o Nikoli Vlašiću, hrvatskom reprezentativcu i zvijezdi talijanskog Torina, nemoguće je zaobići njegovu obitelj.

Vlašići su jedna od najpoznatijih sportskih obitelji u Hrvatskoj, a gotovo svaki njezin član ostvario je zapažene rezultate u sportu. Od olimpijskih medalja do nastupa za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, riječ je o pravoj sportskoj dinastiji.

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Na čelu obitelji nalazi se otac Joško Vlašić, bivši desetobojac i jedan od najpoznatijih hrvatskih atletskih trenera. Tijekom karijere nastupao je za Jugoslaviju, a kasnije se proslavio kao trener svoje kćeri Blanke Vlašić, koju je vodio do svjetskih i europskih medalja te statusa jedne od najboljih visašica svih vremena. Joško je godinama slovio za jednog od najutjecajnijih ljudi hrvatske atletike.

Venera i Joško Vlašić Foto: Vladimir Dugandzic / CROPIX

Blanka i Joško Vlašić - 4 Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Majka Venera Milin Vlašić također dolazi iz sportskog svijeta. Bila je uspješna atletičarka i specijalistica za skijaško trčanje, a kasnije se posvetila obitelji i podršci sportskoj karijeri svoje djece. Upravo je ona često bila osoba koja je održavala ravnotežu u obitelji tijekom brojnih natjecanja, priprema i putovanja.

Venera Vlašić. Blanka Vlašić Foto: Jakov Prkic / CROPIX

Venera Vlašić, Blanka Vlašić Foto: Vladimir Dugandzic / CROPIX

Najpoznatija članica obitelji svakako je Blanka Vlašić, Nikolina starija sestra. Dvostruka svjetska prvakinja i osvajačica srebrne olimpijske medalje iz Pekinga 2008. godine godinama je bila zaštitno lice hrvatskog sporta. S osobnim rekordom od 208 centimetara i brojnim medaljama s najvećih svjetskih natjecanja, ostala je jedna od najuspješnijih hrvatskih sportašica svih vremena.

Blanka Vlašić Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Blanka Vlašić - 3 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Blanka Vlašić - 1 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Nikola nije jedino muško dijete u obitelji. Njegov brat Marin Vlašić također se bavio sportom, premda nije dosegnuo razinu popularnosti kakvu imaju Nikola i Blanka. Obitelj je oduvijek bila usmjerena prema sportu, pa su trening, disciplina i natjecateljski duh bili sastavni dio svakodnevice od najranijeg djetinjstva.

Blanka, Nikola i Marin Vlašić Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Jedini član obitelji Vlašić koji nije u svijetu sporta jest Luka, srednji brat. On je studirao fizioterapiju, a malo je detalja poznato o njemu.

Sam Nikola često je isticao kako mu je odrastanje uz Blanku bilo dodatna motivacija. Dok je sestra osvajala medalje na najvećim atletskim pozornicama svijeta, on je gradio nogometnu karijeru koja ga je preko Hajduka, Evertona, CSKA Moskve i West Hama dovela do hrvatske reprezentacije i nastupa na najvećim svjetskim natjecanjima.

Nikola Vlašić - 3 Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Nikola Vlašić - 2 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Danas se obitelj Vlašić smatra jednim od najuspješnijih sportskih klanova u Hrvatskoj. Malo koja obitelj može se pohvaliti olimpijskom medaljašicom, svjetskom prvakinjom, nogometnim reprezentativcem i vrhunskim trenerom pod istim prezimenom, zbog čega Vlašići već desetljećima zauzimaju posebno mjesto u povijesti hrvatskog sporta.

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