Tko je supruga Nikole Vlašića? Jedna je od najtajanstvenijih žena među Vatrenima

Ana Vlašić samozatajna je supruga Nikole Vlašića, za koju se gotovo ništa ne zna osim da su zajedno od njegovih dana u Hajduku.

Dok Nikola Vlašić godinama briljira na nogometnim terenima i nosi dres hrvatske reprezentacije, njegova supruga Ana Vlašić uspješno se drži podalje od medijske pozornosti.

Upravo zbog toga javnost o njoj zna gotovo ništa, iako je već više od desetljeća važan dio života jednog od najpoznatijih hrvatskih nogometaša.

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Nikola Vlašić - 3 Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Nikola Vlašić Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Ana je rođena i odrasla u Splitu, a s Nikolom je u vezi još od njegovih mladih dana. Njihova ljubavna priča započela je puno prije nego što je Vlašić postao zvijezda hrvatske reprezentacije i europskog nogometa. Zajedno su prošli sve etape njegove karijere – od Hajduka, preko Evertona i CSKA Moskve pa do talijanskog Torina. Dok je Nikola gradio međunarodnu sportsku karijeru, Ana je završavala fakultet i postupno gradila vlastiti život daleko od reflektora.

Jedinu njezinu dostupnu fotografiju pogledajte OVDJE.

Par je poznat po tome što svoju privatnost čuva bolje od većine poznatih sportskih parova. Fotografije s njihovih zajedničkih izlazaka prava su rijetkost, a Nikola je tijekom godina gotovo u potpunosti izbjegavao govoriti o privatnom životu. Upravo zato vijest o njihovom vjenčanju u svibnju 2021. godine mnoge je iznenadila. Sudbonosno "da" izrekli su u crkvi sv. Lovre u Splitu na intimnoj ceremoniji daleko od očiju javnosti.

Nedugo nakon vjenčanja stigla je još jedna velika sreća. Par je dobio sina Nou, a krajem 2022. godine njihova se obitelj proširila dolaskom kćeri Natali. Zanimljivo je da su obje trudnoće i rođenja djece dugo uspijevali sačuvati od javnosti, što je danas prava rijetkost među poznatim sportašima.

Za razliku od brojnih supruga nogometaša koje aktivno grade karijere na društvenim mrežama, Ana se nikad ne pojavljuje u javnosti i ne eksponira svoj privatni život. Upravo zato često je nazivaju jednom od najtajanstvenijih supruga hrvatskih reprezentativaca.

Nikola Vlašić - 2 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nikola Vlašić Foto: Duje Klaric / CROPIX

Ipak, oni koji prate Nikolu Vlašića dobro znaju da je Ana uz njega od samih početaka te da je bila njegova najveća podrška tijekom svih uspona i izazova koje donosi profesionalni nogomet.

Dok Nikola nastavlja graditi karijeru na najvišoj razini, Ana ostaje osoba koja ga prati daleko od svjetala stadiona i naslovnica, potvrđujući da se neke od najljepših ljubavnih priča odvijaju upravo izvan fokusa javnosti.

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