Malo tko bi danas prepoznao Šefiku iz "Lud, zbunjen, normalan", a razlog njezina odlaska iz serije dugo nije bio poznat

Jasna Žalica najpoznatija je po ulozi Šefike u seriji "Lud, zbunjen, normalan", koja joj je donijela veliku popularnost. Iako je nakratko napustila seriju zbog drugih angažmana, kasnije se vratila, a posebno se s toplinom prisjeća suradnje s pokojnim Mustafom Nadarevićem, kojeg je smatrala velikim glumcem i prijateljem.

Jasna Žalica (58) publici je najpoznatija po ulozi Šefike u kultnoj seriji "Lud, zbunjen, normalan", iako iza sebe ima više od 30 godina uspješne glumačke karijere. Upravo joj je lik kućne pomoćnice u obitelji Fazlinović donio veliku popularnost i simpatije gledatelja.

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Govoreći o suradnji s pokojnim Mustafom Nadarevićem, istaknula je da je bio vrhunski glumac i čovjek od kojeg se uvijek moglo nešto naučiti. Prisjetila se kako je rad s njim bio poseban te da ga je doživljavala kao prijatelja i velikog profesionalca.

Jasna Žalica i Emir Hadžihafizbegović - 4 Foto: Tomislav Kristo/Cropix

Jasna Žalica - 2 Foto: Tonci Plazibat/Cropix

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Seriju je u jednom razdoblju napustila zbog drugih glumačkih angažmana, no kasnije se vratila jer je ponovno željela raditi s ekipom i Nadarevićem. Istaknula je da tada nitko nije mogao naslutiti koliki će uspjeh serija postići, a posebno joj je drago što je ponovno stala pred kamere prije nego što je snimanje završilo zbog pandemije i smrti legendarnog glumca.

Jasna Žalica Foto: Armin Durgut/PIXSELL/Pixsell

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Po povratku u seriju gledatelje je iznenadila novim izgledom i kratkom plavom kosom, iako privatno najčešće nosi tamnije i kraće frizure.

Jasna Žalica - 2 Foto: In Magazin

Osim televizijskih uloga, Jasna Žalica ostvarila je zapažene nastupe u filmovima "Gori vatra", "Kod amidže Idriza" i "Takva su pravila". Predaje na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, a u braku je s redateljem Pjerom Žalicom, s kojim ima sina Ismara.

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