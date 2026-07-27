Nitko nije znao tko je mladić na audiciji, a onda je uslijedilo veliko otkriće!

Baylee Littrell, sin Briana Littrella iz Backstreet Boysa, ponovno je postao viralni hit nakon audicije u kojoj je iznenadio slavni žiri.

Na audiciji za američki talent show "American Idol" prošle godine dogodio se trenutak koji je ponovno postao hit na društvenim mrežama. Lionel Richie ostao je potpuno zatečen kada je doznao da pred njim stoji sin jednog od članova legendarnih Backstreet Boysa.

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Riječ je o 23-godišnjem Bayleeju Littrellu, sinu Briana Littrella, koji je s ostatkom slavnog boy-benda obilježio devedesete hitovima poput "I Want It That Way". Baylee ne samo da je naslijedio očev glazbeni talent već mu je i nevjerojatno sličan – od kovrčave plave kose do prepoznatljivih crta lica.

Tijekom audicije suci su komentirali kako im je mladi pjevač odnekud poznat, a iznenađenje je uslijedilo kada je otkrio da mu je Brian Littrell otac. Lionel Richie ostao je bez riječi, dok su ostali članovi žirija s osmijehom prihvatili neočekivano priznanje.

Baylee je glazbom okružen od malih nogu. Već sa 16 godina nastupao je kao predizvođač na DNA World Touru Backstreet Boysa, a još kao dječak sanjao je da će jednog dana i sam stati na veliku pozornicu.

"Od šeste godine san mi je bio ići na turneju", ispričao je ranije za magazin People.

Prisjetio se i trenutka kada je ocu prvi put rekao da želi krenuti njegovim stopama.

"Obukao sam jednu od njegovih jakni iz garderobe i stao pred ogledalo. Tata je ušao i pitao me: 'Što radiš?' Rekao sam mu: 'Želim biti poput tebe.' Onda sam ga pitao: 'Mogu li jednog dana ja biti gore na pozornici umjesto tebe?' Odgovorio mi je: 'Nikad ne znaš.'"

Iako je odrastao uz pop-glazbu, Baylee se odlučio za nešto drugačiji glazbeni put. Umjesto popa, karijeru gradi u country-žanru. Otkrio je kako su ga za tu glazbu zainteresirali baka i djed, a upravo su ga roditelji potaknuli da okuša sreću u countryju.

Brian Littrell član je Backstreet Boysa od samih početaka. Bend je 1993. godine okupio pokojni Lou Pearlman, a uz Briana ga čine Howie Dorough, Kevin Richardson, AJ McLean i Nick Carter. Tijekom više od tri desetljeća karijere Backstreet Boysi postali su jedan od najuspješnijih boy-bendova svih vremena.

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