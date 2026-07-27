Franka Batelić pokazala nam je kakve uspomene stvara kad nestane s društvenih mreža

Franka Batelić i Vedran Ćorluka ljeto provode daleko od reflektora, a pjevačica je ovih dana napravila rijetku iznimku i pratiteljima pokazala djelić njihove obiteljske svakodnevice. Fotografijama s mora otkrila je kako izgledaju trenuci u kojima, kako sama kaže, nestaje sa društvenih mreža kako bi bila ondje gdje je najsretnija.

Pjevačica Franka Batelić na Instagramu je podijelila niz fotografija koje odišu ljetnom bezbrižnošću. U objavi se izmjenjuju prizori djece, sina Viktora i kćeri Grete, u igri, kupanja u kristalno čistom moru, vožnje brodom, obiteljskih šetnji i trenutaka provedenih s suprugom Vedranom Ćorlukom.

Frankinu objavu možete pogledati OVDJE.

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Posebnu pažnju privukli su kadrovi na kojima Ćorluka nosi njihovu kćerkicu u naručju, dok sin bezbrižno uživa u plićaku, ali i zajednički selfie bračnog para tijekom vožnje brodom. Franka nije skrivala ni koliko uživa u ljetnim danima, pa je podijelila i nekoliko fotografija na kojima pozira nasmijana, kao i prizore iz Venecije te s obale.

Uz objavu je otkrila i zašto je posljednjih tjedana manje aktivna na društvenim mrežama.

Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram

Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram

Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram

"July. Uglavnom nestanem i prisutna sam tamo gdje me najviše trebaju, gdje sam najsretnija, a u galeriji kao i obično, uglavnom fotke djece, mora i hrane. Uspomene u nastajanju. Svima želim mira, ljubavi, slane kose, dječjeg smijeha i veselja."

Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram

Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram

Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram

Franka i Vedran među najdiskretnijim su domaćim parovima kada je riječ o privatnom životu. Svoju djecu rijetko pokazuju u javnosti, zbog čega ovakve objave uvijek privuku veliku pozornost njihovih pratitelja.

Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram

Fotografije otkrivaju upravo ono što pjevačica najviše cijeni - mirne obiteljske trenutke, daleko od poslovnih obveza i javnosti, uz more, dječji smijeh i uspomene koje će, kako je sama napisala, tek nastajati.

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