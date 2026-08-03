Luka Modrić uhvaćen u opuštenom izdanju: S ekipom skočio u more u Zadru

Dok puni baterije prije novih nogometnih izazova, Luka Modrić slobodno vrijeme provodi u rodnom Zadru. Ovih dana snimljen je u potpuno opuštenom izdanju, a pažnju je privukao trenutak u kojem je skočio u more.

Nakon što je završio klupske obveze i započeo ljetni odmor, Luka Modrić dio slobodnog vremena proveo je u rodnom Zadru. Upravo tamo nastala je snimka koja se ubrzano širi društvenim mrežama.

Luka Modrić - 3 Foto: Instagram Screenshot

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Na videu se vidi kako kapetan hrvatske reprezentacije boravi na poznatom skakaoništu, a potom bez puno razmišljanja skače u more. Opušteno druženje i prizor jednog od najvećih hrvatskih sportaša u sasvim običnom ljetnom izdanju privukli su pozornost brojnih kupača koji su se našli u blizini.

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Luka Modrić - 1 Foto: Profimedia

Mnogi su ga odmah prepoznali, no Modrić je, bez velike pompe i posebnog osiguranja, uživao u odmoru poput svih ostalih. Upravo je ta njegova jednostavnost ponovno osvojila simpatije navijača.

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Luka Modrić Foto: In Magazin

Na društvenim mrežama sada se, umjesto njegovih majstorija na travnjaku, dijeli snimka bezbrižnog skoka u more koja je pokazala da i jedan od najboljih nogometaša svijeta ljeto najradije provodi na hrvatskoj obali.

Podsjetimo, Luka Modrić ovog je ljeta i službeno produžio ugovor s Milanom te će dres talijanskog velikana nositi do ljeta 2027. godine.

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