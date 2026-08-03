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Na domaćem terenu

Luka Modrić uhvaćen u opuštenom izdanju: S ekipom skočio u more u Zadru

Piše K. D., Danas @ 22:01 Celebrity komentari
Luka Modrić Luka Modrić Foto: Screenshot

Dok puni baterije prije novih nogometnih izazova, Luka Modrić slobodno vrijeme provodi u rodnom Zadru. Ovih dana snimljen je u potpuno opuštenom izdanju, a pažnju je privukao trenutak u kojem je skočio u more.

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