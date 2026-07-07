Priča o uspjehu Luke Modrića, kapetanu čiji životni put nije bio nimalo lagan

Nakon poraza od Portugala na svjetskom nogometnom prvenstvu, Luka Modrić nije želio komentirati oprašta li se od repreznetacije. Kagod da tu odluku donese, bit će to kraj jedne ere. Modrić je obilježio ne samo hrvatski, već i svjetski nogomet. Iduću priču posvetili smo upravo njemu, kapetanu čiji životni put nije bio nimalo lagan. Priča naše Julije Bačić Barać.

''Po struci sam ugostitelj, konobar, ali opredijelio sam se za nogomet''.

Najbolji hrvatski nogometaš svih vremena i jedan od najboljih veznjaka na svijetu, vrlo rano je odlučio da će umjesto tacne, najvažniji predmet u njegovom životu biti lopta.

''Da sam kao dijete uvijek razmišljao da igramo u nekom velikom klubu, o zaradi nisam razmišljao''.

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Sa sedam godina počeo je igrati u NK Zadar, ni ne sluteći da će njegovo ime postati ono po kojem nas danas znaju u cijelom svijetu.

''Kad igram utakmicu sa strane me ništa ne zanima, koncentriran sam samo na teren''.

Luka Modrić Foto: In Magazin

Ovakav stav doveo ga je u sam vrh svjetskog nogometa. Kod Luke se poklopilo nekoliko čimbenika - vanserijski talent, predan rad, skomnost i usredotočenost na sport od malih nogu. Uspjeh u takvoj kombinaciji nije mogao izostati.

''Ostvario sam svoj san, životni, igrački, ne mogu ništa više tražiti''.

Iako je velike sportske uspjehe ostvario s Real Madridom, prije 19 godina kao najdraži klub izdvojio je: ''Barcelona mi je najdraži klub na svijetu''.

Luka Modrić Foto: In Magazin

Zadar, Dinamo, Zrinski Mostar, Inter Zaprešić, Totthenham, Real Madrid i Milano - tako je izgledao njegov klupski put u karijeri koja traje više od 20 godina, a gdje god je izašao na teren Lukin je bio samo jedan cilj:

''Dati maksimum'', rekao je.

Nakon osvojenog srebra u Rusiji njegov ga je rodni Zadar dočekao kao pravog heroja i to su uspomene koje nikad neće zaboraviti.

''Ovo sam sanjao kao dečko, da te u tvom gradu dočekaju, kao dijete... Mislim da je to svima san i evo to se hvala Bogu ostvarilo i šta mogu reć osim jedno veliko hvala''.

Luka Modrić Foto: In Magazin

A hvala dugujemo i mi Luki za više od 200 nastupa u dresu hrvatske reprezentacije.

''Uvijek sam rekao da je za mene najveća čast igranje za reprezentaciju''.

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I nije njegov put bio nimalo lagan. Kao dijete se s obitelji iz Zatona Obrovačkog u jeku rata preselio u Zadar. Priča o pogananiku koji je postao prvak ispričana je i u knjizi "Moja igra", njegovoj autobiografiji.

Luka Modrić Foto: In Magazin

''Bilo je vrlo emotivno prisjećati se svih tih trenutaka ispočetka. Znaš sve šta si prošao u životu ali opet kad sve to stavljaš na papir i poslije kad čitaš bilo je dosta emotivno pogotovo zato što ima nekih priča koje se možda ne znaju o meni, koje prvi put pričam u knjizi''.

Kao najemotivniji dio knjige o svom životu Luka je izdvojio onaj koji govori o njegovom djedu Luki koji je ubijen u okupaciji zadarskog zaleđa, a prema kojem je naš nogometni velikan dobio ime.

''Pogotovo zato što je bio vrlo važan u mom djetinjstvu i ja njega sam vrlo malo spominjao, tako da je to bilo možda najemotivnije naravno''.

Luka Modrić - 1 Foto: Profimedia

U rujnu će Luka proslaviti 41. rođendan i mnogo se, pogotovo za vrijeme aktualnog svjetskog prvenstva, pričalo upravo o njegovim godinama.

''Ne može se od toga pobjeći, razumijem da svi vole spominjati te godine, ali jedino na što možeš utjecati je svoja igra, jedino je mjerilo teren'', zaključio je.

Luka Modrić Foto: In Magazin

Ne samo na travnjaku već i u privatnom životu Luka niže samo uspjehe. Ima troje djece koje je dobio sa suprugom Vanjom s kojom je u skladnom braku već 15 godina.

Luka je ostvario snove mnogih dječaka u Hrvatskoj koji odlaze na treninge vjerujući da mogu postati neki novi Modrić. On je dokazao da ništa nije nemoguće, pa ni s 40 i daljebiti jedan od najboljih na svijetu.

''Vidimo se na Kalelargi!''.

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