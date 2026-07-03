Svi pratimo nogomet, a jeste li čuli za hodomet? Hrvatski umirovljenici postali su prvaci Europe u ovom sportu

I dok u Torontu nismo ispisali još jednu nogometnu povijest, jedna druga hrvatska reprezentacija upravo je to učinila. Nakon tek tri i pol godine igranja naši reprezentativci u hodometu postali su prvaci Europe. Tko su ljudi koji dokazuju da godine nisu prepreka za velike pobjede, kako je nastao hodomet u Hrvatskoj i kako ovaj sport mijenja živote starijih ljudi, zna naša Dijana Kardum.

Dok su oči hrvatske javnosti bile uprte u nastupe Vatrenih, u švicarskom Nyonu ispisana je još jedna nogometna povijest. Hrvatska reprezentacija u hodometu osvojila je prvo službeno Europsko prvenstvo i postala prvak u ovom sve popularnijem sportu za starije osobe.

"Osjećaj je neopisiv. To, ako ne doživite, ne možete ni zamisliti. Kad smo došli gore, par puta smo imali treninge i dođemo gore, svi oni k'o u američkoj reprezentaciji. Mi smo, kako se veli, skromno, ali smo odnijeli ono kaj treba. Srce smo imali, to je najglavnije'', govori igračica Marija Halambek.

In Magazin: Hodomet - 4 Foto: In Magazin

"Ja sam govorila prije Švicarske, imala sam neki predosjećaj da nismo mi bilo tko i da ćemo biti dobri. Ali kod tog uspjeha i svega toga dugo poslije još uvijek nismo bili svjesni da je to to'', dodaje Zlata Avdić.

Da će upravo ova generacija ispisati povijest, neki su vjerovali od samog početka. A ne samo da imamo najbolju ekipu, već i najboljeg strijelca.

"Kad sam počeo igrati hodomet, rekao sam jednu rečenicu koju on nije odmah apostrofirao. Rekao sam Đani: 'Mi ćemo biti prva sekcija u HNS-u koja će donijeti zlato. Bilo europsko, bilo svjetsko.' I to se dogodilo'', kaže najbolji strijelac Ivo Ciko.

In Magazin: Hodomet - 6 Foto: In Magazin

A prvacima je, kako i priliči, priređen svečani doček.

"Iznenadili su nas. Mi smo izašli van, dočekali su nas naši prijatelji, igrači, bilo je prekrasno. Emotivno je bilo, jako lijepo. Nismo se nadali, ali bilo je super. Bilo nam je jako drago što je među njima bio i naš gospodin Srebrić, naš prvi ambasador hodometa u Hrvatskoj'', rekao je Darko Cvitković, sudac i predsjednik Sudačke komisije.

Hodomet je u Hrvatskoj prije tri i pol godine pokrenula Udruga Sijede vrijede. U posljednjih nekoliko godina obišli su gotovo sve županije u Hrvatskoj. Igraju ga žene i muškarci stariji od 60 godina. Danas postoji 40 timova i oko 500 aktivnih igrača.

Pogledaji ovo Celebrity Nina Badrić posvetila dirljivo priznanje Modriću: ''Dok drugi broje golove, Luka...''

"Koja stvarno donosi ne samo puno veselja nama starijima, ne samo dobru socijalizaciju. Pazite, i među starijim ljudima ima osamljenih, ima onih koji su u depresiji i tako dalje. A s druge strane kompletno zdravstvo preporučuje: hodajte, hodajte, to je najzdravija tjelesna aktivnost. I kad vi to spojite, odjednom kroz hodomet dobijete sve – i dobro za zdravlje, i socijalizaciju, i korist za društvo. Na koncu manje koristimo lijekove'', kaže Ivo Bulaš, predsjednik Udruge Sijede vrijede.

Osim medalja, hodomet donosi i nešto mnogo važnije – ruši predrasude o starenju i pokazuje da se snovi mogu ostvarivati u svakoj životnoj dobi.

In Magazin: Hodomet - 2 Foto: In Magazin

"Meni je super u ovoj priči koju smo započeli prije tri i pol godine, vezano uz hodomet, to što čovjek u ovim godinama ima priliku ostvariti svoje dječačke snove. Mi smo 2019. osnovali Udrugu Sijede vrijede s ciljem rušenja predrasuda o starosti i starenju. Nažalost, ageizam, ta predrasuda, itekako postoji u našem društvu. Ali evo, gdje ćete bolju poruku poslati: ne bojte se starosti, ostvarite svoje snove, napravite ono što ste oduvijek željeli'', kaže Iva Radušić, voditeljica projekta hodomet.

Pogledaji ovo Celebrity Severina zablistala u bijelom kompletiću: Goli trbuh i topić ukrali svu pažnju

"To treće poluvrijeme čak je koji put jedan od najvećih motiva za dolazak. Itekako pazimo na rezultat. Nitko ne može reći da mu je svejedno jer hodomet vam je lijek. Mi kad izađemo na tu zelenu travu, kad vidimo tu loptu, kad vidiš te golove, kad čuješ onaj šum mreže kad naš najbolji strijelac zabije gol... To veselje je kao da imate 25 godina'', dodaje Bulaš.

In Magazin: Hodomet - 3 Foto: In Magazin

Za poštivanje pravila brinu suci, a ona su jednostavna i svi ih poštuju.

"Slušaju, slušaju, nema problema. Već su se svi naviknuli na pravila. U pravilima nema trčanja, nema igranja glavom, ne smije se ući u kazneni prostor. Ako obrambeni igrač namjerno uđe u svoj kazneni prostor, dosuđuje se kazneni udarac. Ako suparnički igrač uđe u protivnički kazneni prostor, dosuđuje se indirektni slobodni udarac za suparnika. Oduzima se lopta i svi se pridržavaju pravila'', kaže Darko.

Pehar iz Nyona mnogo je više od sportskog trofeja. On potvrđuje da godine nisu prepreka za natjecanje, prijateljstvo i ostvarenje velikih snova. A Hrvatska će ostati upisana kao prvi osvajač UEFA-inog Walking Football EURO Cupa – povijesnog uspjeha koji pokazuje da ljubav prema nogometu traje cijeli život.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Evo što je Ronaldova Georgina objavila nakon pobjede Portugala nad Hrvatskom

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Zanimljivosti Pukla ljubav? Pojavila su se šuškanja o vezi sina bivšeg Hajdukova predsjednika i nekadašnje pornoglumice