On je riječko glazbeno čudo, a uskoro dijeli pozornicu s Keanuom Reevesom

On je čudo od djeteta. Nakon što je kao dječak osvojio svijet i surađivao s glazbenicima poput Norah Jones ili Zucchera, uskoro će dijeliti pozornicu s holivudskom zvijezdom Keanuom Reevesom. Riječki glazbeni genij Frano Živković, poznat i kao Frano Livingston, već godinama oduševljava publiku svojom virtuoznošću. Ovu priču donosi vam Paula Bobanović.

Za sve su krivi Tom i Jerry.

"Nije da se baš točno sjećam kako je sve to išlo, ali znam da smo u kući imali jako puno instrumenata koji su mi bili dostupni, pa i gitaru, koju sam držao uspravno kao kontrabas, zato što sam gledao crtić Tom i Jerry, u kojem je Tom, mačak, svirao kontrabas. Kako su moji roditelji otkrili da imam apsolutni sluh? To je počelo tako da sam ja tu gitaru raštimao pa je ponovno naštimao. Imao sam nekih dvije i pol godine kad se to dogodilo."

In Magazin: Frano Živković Livingston - 8 Foto: In Magazin

A drugi krivac je Franin djed.

"Dida mi je za rođendan donio tu gitaricu, a uz nju i mnoge CD-ove i DVD-ove, među kojima je bio i Tommy Emmanuel, koji je tako postao moj najveći uzor jer sam njegovim DVD-om bio fasciniran. Samo sam njega gledao, stalno sam ga gledao dok sam, primjerice, slagao Lego kocke i učio ove jednostavne melodije."

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Tommyja Emmanuela i njegovu glazbu počeo je svirati gotovo čim ga je prvi put čuo.

"Odmah sam to zapravo htio naučiti. I onda sam ja na svojoj maloj gitarici drilao, drilao, drilao, vježbao, vježbao, vježbao, dugi niz godina, dok se nije uspio iskombinirati nestašluk ovih prstiju koji nisu uvijek slušali i dok se nije došlo do neke pjesme."

Susret u zagrebačkoj dvorani promijenio mu je sudbinu.

"Imao sam osam godina kad me Tommy prvi put pozvao sa sobom na pozornicu. To je bilo u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Bio je koncert Kings of Strings."

In Magazin: Frano Živković Livingston - 9 Foto: In Magazin

Trebalo mu je nekoliko godina da savlada jedan od najzahtjevnijih stilova sviranja – takozvani fingerpicking. A onda to zvuči ovako.

Prijateljstvo koje je tada počelo traje već petnaestak godina. No dok je Frano na svjetskim pozornicama bio zvijezda...

"Moji vršnjaci nisu baš bili toliko oduševljeni mnome, tako da mi život u osnovnoj školi zapravo nije bio najlakši. Mislim, batine od svojih vršnjaka nisam dobivao, ali bilo je drugih spački, poput krađe i skrivanja stvari, zadaća, odjeće, knjiga, torbe, ogovaranja. Mislim da gotovo nijednog od njih nisam vidio od kraja osnovne škole. A ne znam ni bih li baš htio sresti osobe koje su mi rezale kosu."

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Ali ni tu nije bio kraj nevoljama.

"Bio sam na romobilu, auto me udario i onda sam letio deset metara te sletio na čelo. Od toga mi je ostao ovaj ožiljak koji imam ovdje. Zapravo imam veliku sreću što je to sve što mi je od toga ostalo. Ne znam koliko je promila imao vozač, mislim da ih je bilo dosta, ali dobro, bilo pa prošlo."

Rekao bih da sam optimistična osoba i uvijek gledam na život pozitivno jer mislim da tako i treba biti. Inače, gdje bih bio?

A onda je postao inspiracija za glavni lik u animiranom filmu Coco.

"Nakon što je izašao film Coco, saznali smo da sam ja zapravo bio inspiracija za glavnog lika Miguela u tom crtiću. Kontaktirali smo redatelja Leeja Unkricha, koji je to i potvrdio."

In Magazin: Frano Živković Livingston - 5 Foto: In Magazin

Od tada do danas nastupao je s brojnim poznatim glazbenicima.

"Kiefer Sutherland, Kool & The Gang, Ten Years After, Kent Nishimura i Norah Jones. Nedavno sam saznao i da ću biti predizvođač benda Dogstar, a to je bend Keanua Reevesa. Velika mi je čast što ću imati priliku tamo nastupati i tome se jako radujem. To će biti u talijanskom gradu Pordenoneu."

Zapravo, sviranje pred publikom ono je što najviše voli.

"Tako da ne znam ni zašto bih se toga bojao."

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