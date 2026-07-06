Marko Kutlić o svojim sinovima koje je dobio na početku karijere: ''Trudim se zaista biti dobar tata''

Kažu da kroz putovanja najviše učimo o životu, a to može potvrditi i naš poznati glazbenik Marko Kutlić. Kako Marko provodi ljeto u društvu svojih sinova te koja je najvažnija lekcija koju je naučio tijekom svojih avantura, otkrio je našoj Tari Šitum.

Gornja Stubica ovog je vikenda zapjevala s Markom Kutlićem na još jednom Cool Park Festu. Uz svoje već dobro poznate hitove, Marko je izveo i novi singl "Probudi me", koji je nedavno predstavljen na Melodijama Jadrana. Pjesma je to koja nas, baš poput života, podsjeća da su najbolji trenuci upravo oni nepredvidivi.

"Ja se nadam da će se mnogi pronaći u toj pjesmi kao što sam se pronašao ja, jer mi je najbitnije da je to što pjevam nešto što sam proživio. Da sam iskustveno prošao kroz to i da je to emocija koja mi je poznata. Inače mi je teško."

Marko Kutlić - 1 Foto: In Magazin

U životu je često mijenjao planove. Prije nekoliko godina napustio je dotadašnji život, spakirao sve u žuti kombi i krenuo svirati po europskim ulicama. Bio je to period pun neplaniranih situacija koje su mu, pokazalo se, postale najbolja životna škola.

"Jedan čovjek mi je u Veroni bacio novac s balkona, ali u Torinu me jedna žena gađala papirićem s balkona. Na njemu je bila napisana jedna psovka na hrvatskom. Ma svašta mi se dogodilo, od toga da su me opljačkali dok sam svirao pa nadalje, stvarno svašta."

Sva ta iskustva s europskih ulica Marko je pretočio u knjigu koja izlazi krajem godine.

Pogledaji ovo Celebrity Udala se najutjecajnija srpska influencerica: Nasmijat će vas što je prvo učinila nakon vjenčanja

"Ostavio sam sve te priče za svoju knjigu koja bi trebala izaći krajem godine. Tamo će sve biti zorno prikazano i opisano pa će se ljudi moći bolje poistovjetiti s time."

Na mjestima gdje te nitko ne poznaje i gdje ne znaš jezik maske brzo padaju. Iako kaže da je kod kuće najljepše, Marko je na tim putovanjima naučio najvažniju lekciju – kako živjeti u trenutku.

"Puno sam puta tijekom tog putovanja shvatio koliko se često opterećujemo stvarima koje su potpuno nebitne. Nije potrebno toliko žuriti. Shvatiš da život nije vlak i da je upravo život ono što se događa između planova."

Marko Kutlić - 4 Foto: In Magazin

Svaki slobodan trenutak sada provodi sa sinovima, a posljednja tri tjedna zajedno su proveli na Jadranu. U ulozi oca neizmjerno uživa, iako priznaje da je katkad ipak malo stroži nego što bi trebao biti.

"Iako sam ponekad malo strog, trudim se zaista biti dobar tata. Maksimalno im se posvetim i nastojim provesti s njima što više vremena, a ono koje imamo zajedno učiniti kvalitetnim, da to ne bude samo izgubljeno vrijeme. Bili smo sada i na godišnjem, kupali smo se u Jadranskome moru, družili se, a Petar je čak bio sa mnom i na Melodijama Jadrana. Koristim svaki mogući trenutak koji imam s njima. Sretan sam i zahvalan na tom vremenu, to mi je zaista sve."

Kroz svoje stvaranje ostaje vjeran sebi, pa makar zbog toga morao platiti i visoku cijenu.

"Najvažnije mi je da više nikad ne izdam sebe, da jednostavno slušam sebe i svoj unutarnji glas jer je on uglavnom nepogrešiv. Svaki put kad sam se udaljio od sebe...

Ono što je bitno u cijeloj toj priči jest da nijedan kompromis ne bi trebao značiti odricanje od samoga sebe."

Pogledaji ovo inMagazin Laura Gnjatović za IN magazin otkrila detalje svog vjenčanja iduće godine: ''Malo smo kalkulirali...''

Kroz smijeh priznaje kako se još uvijek katkad zaleti do Italije kad mu treba odmak ili ga netko naljuti. Duža putovanja trenutačno ne planira, no dodaje kako nikad ne zna što život nosi.

"Što će biti u budućnosti, hoću li opet otići na neko putovanje, ne znam. Vjerojatno možda hoću, možda to neće biti slično ovome, možda će biti nešto sasvim drugačije. Ono što sto posto znam jest da će glazba uvijek biti uz mene. To me nikad nije napustilo."

Marko možda ne zna što mu donosi daleka budućnost, ali zato zna da će mu ovo ljeto biti ispunjeno koncertima diljem Hrvatske.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Seve u vrućim hlačicama okrenula leđa kameri, izrez je otkrio više od očekivanog

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Rakitić i predivna supruga bili u provodu u Splitu, ona zapjevala Sevkinu ''Dalmatinku''