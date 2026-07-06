Rakitić i predivna supruga bili u provodu u Splitu, ona zapjevala Sevkinu ''Dalmatinku''

Zaljubljeni i elegantni, Ivan Rakitić i Raquel Mauri ukrali su dio pozornosti na glamuroznom otvorenju novog beach kluba u Splitu, a fotografije s događanja ubrzo su završile i na Raquelinom Instagram profilu.

Brojna poznata lica okupila su se na svečanom otvorenju novog beach kluba Zhega u sklopu resorta Le Méridien Lav u Splitu, a među uzvanicima bili su i nogometaš Ivan Rakitić te njegova supruga Raquel Mauri.

Par je privukao brojne poglede elegantnim modnim izdanjima. Rakitić je za ovu prigodu odabrao svijetli laneni komplet, dok je Raquel zablistala u uskoj cvjetnom kompletu u nježnim bež tonovima koju je upotpunila visokim potpeticama i torbicom u istoj nijansi.

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 4 Foto: Instagram

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 3 Foto: PR

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 1 Foto: PR

Posebnu atmosferu večeri obilježio je spektakularan vatromet, a Ivan i Raquel nisu skrivali zaljubljenost. Pozirali su zagrljeni, razmjenjivali nježnosti i poljupce pred objektivima, a njihove romantične fotografije brzo su privukle pažnju na društvenim mrežama.

Raquel je djelić atmosfere podijelila i sa svojim pratiteljima na Instagramu, gdje je objavila niz fotografija s glamurozne večeri uz kratak opis, a objavila je i nekoliko videa na kojima pleše uz koncert Severine, ali i pjeva njenu pjesmu ''Dalmatinka''. Video pogledajte OVDJE.

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 3 Foto: Instagram

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 2 Foto: Instagram

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 1 Foto: Instagram

Nedavno su Ivan i Raquel pozirali u kupaćim kostimima i pokazali svoje zavidne isklesane forme, fotografije pogledajte OVDJE.

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