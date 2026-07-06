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Rakitić i predivna supruga bili u provodu u Splitu, ona zapjevala Sevkinu ''Dalmatinku''

Piše J. C., Danas @ 16:34 Celebrity komentari
Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 2 Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 2 Foto: PR

Zaljubljeni i elegantni, Ivan Rakitić i Raquel Mauri ukrali su dio pozornosti na glamuroznom otvorenju novog beach kluba u Splitu, a fotografije s događanja ubrzo su završile i na Raquelinom Instagram profilu.

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Ivan Rakitić i Raquel Mauri zablistali na glamuroznom otvorenju novog beach kluba u Splitu, fotografije oduševile pratitelje
hrvatski barbie i ken
Rakitić i predivna supruga bili u provodu u Splitu, ona zapjevala Sevkinu ''Dalmatinku''
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