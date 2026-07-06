Zaručila se hrvatska pjevačica s Dore: Pokazala je ogromni dijamant i otkrila duhovitu činjenicu iz veze

Pjevačica Irma Dragičević, koju je publika upoznala na ovogodišnjoj Dori, pohvalila se sretnim vijestima i otkrila da je rekla sudbonosno "da" dugogodišnjem partneru.

Pjevačica Irma Dragičević, koju je publika ove godine gledala na Dori s pjesmom "Enigma", ima velik razlog za slavlje.

Irma je sretnu vijest o zarukama podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, gdje je pokazala raskošan zaručnički prsten i otkrila kako je njezin dugogodišnji partner napokon postavio pitanje.

Irma Dragičević - 2 Foto: Instagram

Irma Dragičević - 9 Foto: Instagram

Uz romantične fotografije na kojima ponosno pokazuje prsten, ali i trenutak u kojem ga pokazuje svom zaručniku, Irma je u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu napisala: "I said: finally! Nakon prozora, fasade, drenaže za tlakavce i svih ostalih radova, došao je red i na mene. Tolko smo već zajedno da se osjećam kao da smo u braku samo cca 20 godina. P.S. Curke, ako imate dečka koji će vam sve ovo napraviti prije prstena, znajte da je on onaj pravi. Volim te laviću."

Irma Dragičević - 10 Foto: Instagram

Irma Dragičević - 4 Foto: Instagram

Irma Dragičević - 3 Foto: Instagram

Objava je ubrzo prikupila brojne čestitke prijatelja, kolega i obožavatelja koji su mladom paru poželjeli puno sreće u zajedničkom životu.

Irma Dragičević hrvatska je akademska glazbenica, sopranistica i crossover pjevačica iz Varaždina. Široj publici predstavila se nastupom na Dori 2025., gdje je izvela pjesmu "Enigma", a iza sebe već ima bogato iskustvo nastupa u mjuziklima, operetama i koncertnim projektima.

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