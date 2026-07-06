Udala se najutjecajnija srpska influencerica: Nasmijat će vas što je prvo učinila nakon vjenčanja

Jedna od najpoznatijih srpskih influencerica i modnih ikona, Tamara Kalinić, izgovorila je sudbonosno "da" talijanskom modnom menadžeru Filippu Testi. Bajkovito vjenčanje na jezeru Como organizirali su daleko od očiju javnosti, a prve fotografije s raskošne ceremonije podijelila je tek nekoliko dana kasnije na društvenim mrežama.

Jedna od najpoznatijih srpskih influencerica i modnih ikona, Tamara Kalinić, udala se za talijanskog modnog menadžera Filippa Testu.

Sudbonosno "da" par je izrekao na obali jezera Como, jednoj od najromantičnijih europskih destinacija, a raskošna ceremonija održana je u luksuznoj Villi Pizzo. Prve fotografije s vjenčanja Tamara je podijelila na svom Instagram profilu, uz emotivnu poruku: "My dream came true. And I'm not talking about the Alaïa couture haljini, nego o tome da sam službeno postala njegova." Objavu pogledajte OVDJE.

Svečanost u povijesnoj vili, poznatoj po raskošnim vrtovima i spektakularnom pogledu na jezero Como, okupila je oko stotinjak uzvanika. Među njima su bili članovi obitelji, bliski prijatelji te brojna poznata imena iz svijeta mode i biznisa.

Tamara Kalinić - 6 Foto: Instagram

Tamara Kalinić - 4 Foto: Instagram

Kako prenose srpski mediji, mladenci su cijelo vjenčanje organizirali u strogoj privatnosti kako bi sa svojim gostima mogli bez ometanja uživati u jednom od najvažnijih dana u životu.

Jedan od najemotivnijih trenutaka bio je Tamarin dolazak do oltara u pratnji oca, dok je poseban ugođaj stvorio zbor od 18 članova koji je tijekom ceremonije izvodio operne arije. Gosti su atmosferu opisali kao prizor iz moderne bajke.

Tamara Kalinić - 7 Foto: Instagram

Tamara Kalinić - 5 Foto: Instagram

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Kao jedna od najutjecajnijih modnih influencerica u regiji, Tamara je za svoj veliki dan odabrala dvije vjenčanice. Za ceremoniju je nosila elegantnu couture kreaciju modne kuće Alaïa s visokim ovratnikom, naglašenim ramenima i visokim prorezom, koju je upotpunila dugim velom i minimalističkim buketom bijelih božura. Filippo Testa odlučio se za elegantno bijelo odijelo koje se savršeno uklopilo u romantični ambijent vile na obali jezera.

Filippo Testa godinama gradi uspješnu karijeru u svijetu luksuzne mode. Tijekom karijere surađivao je s prestižnim modnim kućama poput Off-Whitea i Balmaina, a u industriji ga smatraju jednim od cijenjenih modnih menadžera.

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Prema dostupnim informacijama, Tamara i Filippo zajedno su od 2020. godine. Svoj privatni život uglavnom drže podalje od očiju javnosti, iako je influencerica u nekoliko navrata istaknula kako je upravo uz njega pronašla mir, podršku i ljubav kakvu je oduvijek priželjkivala.

Fotografije s bajkovitog vjenčanja u samo nekoliko sati prikupile su 183 tisuće lajkova i brojne čestitke pratitelja iz cijelog svijeta.

Tamara Kalinić - 4 Foto: Afp

Tamara Kalinić - 2 Foto: Afp

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Tamara je nakon objave fotografija dodatno nasmijala svoje pratitelje promijenivši opis na svom Instagram profilu u duhovitu poruku: "Please don't ask me about the wedding" ("Molim vas, nemojte me ispitivati o vjenčanju"), jasno dajući do znanja da, unatoč dijeljenju najljepših trenutaka, detalje svog velikog dana želi zadržati za sebe.

Tamara Kalinić Instagram Foto: Instagram

Tko je zapravo Tamara Kalinić i zašto je tako uspješna čitajte OVDJE.

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