Čak 33 godine od titule Miss Hrvatske Fani Čapalija podsjetila je zašto je baš ona osvojila krunu

Fani Čapalija rijetko se pojavljuje u javnosti, no svaki njezin izlazak izazove veliko zanimanje. Bivša Miss Hrvatske ovoga je puta pažnju privukla elegantnom haljinom koja je savršeno istaknula njezinu prirodnu ljepotu.

Nekadašnja Miss Hrvatske Fani Čapalija još je jednom pokazala zašto već godinama slovi za jednu od najljepših Hrvatica. Na svečanom otvorenju novog beach cluba u sklopu resorta Le Méridien Lav u Splitu pojavila se u upečatljivoj ljubičastoj haljini i ponovno privukla brojne poglede.

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Fani je za tu prigodu odabrala elegantnu plisiranu haljinu duboke ljubičaste nijanse s naglašenim ramenima i visokim prorezom, koju je upotpunila decentnim sandalama i prirodnim make-upom.

Minimalistički modni odabir još je jednom istaknuo njezinu prirodnu ljepotu, a mnogi će se složiti da bivša misica izgleda jednako dojmljivo kao i u vrijeme kada je nosila krunu najljepše Hrvatice.

Fani Čapalija Foto: John Pavlish, Prosper Filipović

Podsjetimo, Fani Čapalija ponijela je titulu Miss Hrvatske 1993. godine, nakon čega je predstavljala Hrvatsku na izboru za Miss svijeta i postala jedna od najprepoznatljivijih domaćih misica. I danas je mnogi pamte po prirodnoj ljepoti, karizmi i slavnoj izjavi "It's OK", koja je obilježila jedno razdoblje domaće pop-kulture.

Nakon tog velikog uspjeha s godinama se povukla iz javnog života te se tek povremeno pojavljuje na društvenim događanjima. Upravo zato svaki njezin izlazak izazove zanimanje, a mnogi komentiraju kako godine gotovo da nisu ostavile traga na njezinu izgledu.

Povod njezina dolaska bilo je svečano otvorenje novog kluba u Splitu, koje je okupilo brojna poznata lica iz javnog života. Večer je dodatno obilježio nastup Severine, koja je svojim najvećim hitovima rasplesala okupljene.

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