Svjetska glazbena zvijezda oglasila se nakon posjeta Hrvatskoj, evo kakav mu je dojam ostavila Lijepa Naša

John Legend nakon koncerta u pulskoj Areni podijelio je fotografije iz Hrvatske te nije skrivao oduševljenje zbog posjeta u Lijepoj Našoj.

John Legend oglasio se na društvenim mrežama nakon koncerta u pulskoj Areni te podijelio dojmove s prvog posjeta Hrvatskoj.

Galerija 25 25 25 25 25

Na Instagramu je objavio niz fotografija s nastupa, ali i trenutke koje je proveo s obitelji tijekom boravka u Istri.

Uz objavu je kratko napisao: "Naš prvi posjet Puli, u Hrvatskoj, bio je predivan! Hvala vam."

Objavu pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Savršeni prizor Korane Gvozdić u badiću zasjenio je detalj koji je sama istaknula

Na fotografijama se mogu vidjeti prizori iz impresivne Arene, koja je bila domaćin njegova koncerta, ali i opušteni trenuci s odmora. Glazbenik je s obitelji obišao i Brijune te pokazao dio atmosfere s putovanja.

Pogledaji ovo Celebrity Izlazak Marijane Mikulić s mužem obilježila je rečenica konobarice koju nikako nije očekivala

John Legend i Chrissy Teigen - 1 Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

John Legend - 6 Foto: Profimedia

John Legend - 3 Foto: Profimedia

Njegova objava izazvala je brojne reakcije pratitelja, a među komentarima su se istaknuli oni domaćih obožavatelja koji su mu zahvalili na koncertu i poručili da se nadaju kako će se uskoro ponovno vratiti u Hrvatsku.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Tko je osvojio srce norveškog zlatnog dečka nogometa? Lijepa brineta druži se s našim WAGsicama

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Emotivni oproštaj Lane Jurčević, zatvara jedno veliko životno poglavlje: ''Možda će zvučati čudno...''

Pogledaji ovo Celebrity Emotivni oproštaj Lane Jurčević, zatvara jedno veliko životno poglavlje: ''Možda će zvučati čudno...''