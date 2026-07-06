Svjetska glazbena zvijezda oglasila se nakon posjeta Hrvatskoj, evo kakav mu je dojam ostavila Lijepa Naša

John Legend nakon koncerta u pulskoj Areni podijelio je fotografije iz Hrvatske te nije skrivao oduševljenje zbog posjeta u Lijepoj Našoj.
John Legend oglasio se na društvenim mrežama nakon koncerta u pulskoj Areni te podijelio dojmove s prvog posjeta Hrvatskoj.3 vijesti o kojima se priča razbijala po kafiću U Dubrovniku uhićena Hrvatica iz reality showa, procurila snimka privođenja Navijačka strast Tko je Hrvatica iz Amerike čija je sočna psovka obišla svijet? Prestrašno! Misica i njezin dečko poginuli u strašnom potresu, njihova tijela nađena su jedno pored drugog
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Na Instagramu je objavio niz fotografija s nastupa, ali i trenutke koje je proveo s obitelji tijekom boravka u Istri.
Uz objavu je kratko napisao: "Naš prvi posjet Puli, u Hrvatskoj, bio je predivan! Hvala vam."
Objavu pogledajte OVDJE.
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Na fotografijama se mogu vidjeti prizori iz impresivne Arene, koja je bila domaćin njegova koncerta, ali i opušteni trenuci s odmora. Glazbenik je s obitelji obišao i Brijune te pokazao dio atmosfere s putovanja.
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John Legend i Chrissy Teigen - 1 Foto: Sasa Miljevic/Pixsell
John Legend - 6 Foto: Profimedia
John Legend - 3 Foto: Profimedia
Njegova objava izazvala je brojne reakcije pratitelja, a među komentarima su se istaknuli oni domaćih obožavatelja koji su mu zahvalili na koncertu i poručili da se nadaju kako će se uskoro ponovno vratiti u Hrvatsku.
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