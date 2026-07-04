Svjetska glazbena zvijezda stigla u Pulu, fotografi ga uhvatili u opuštenom izdanju

John Legend i Chrissy Teigen snimljeni su ispred luksuznog hotela u Puli u društvu svoje djece, svega dan uoči Legendova dugo iščekivanog koncerta u pulskoj Areni.

John Legend i njegova supruga Chrissy Teigen stigli su u Pulu, gdje će američki glazbenik večeras održati dugo iščekivani koncert u Areni.

Slavni par snimljen je ispred jednog od pulskih hotela samo dan prije nastupa, a društvo su im pravila i njihova djeca te članovi Legendova tima.

John Legend i Chrissy Teigen - 3 Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

John Legend i Chrissy Teigen - 2 Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

Na fotografijama se vidi dobro raspoloženi glazbenik u ležernom izdanju – crnoj majici, prugastim kratkim hlačama i tenisicama, dok je na ramenima nosio jedno od svoje djece. Uz njega je bila Chrissy Teigen, koja je lice djelomično sakrila ispod crne šilterice te odjenula predimenzioniranu bijelu košulju i kratke hlačice.

John Legend i Chrissy Teigen - 1 Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

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Par je u hotel stigao u pratnji suradnika, a prije polaska prema automobilu kratko su razgovarali s okupljenima ispred ulaza. Na jednoj fotografiji vidi se i stariji gospodin koji u naručju drži dijete, dok ostatak obitelji ulazi u vozilo.

Chrissy Teigen na Instagramu - 3 Foto: Instagram

Chrissy Teigen na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Legendov koncert u pulskoj Areni jedan je od najiščekivanijih glazbenih događaja ovog ljeta u Hrvatskoj. Višestruki dobitnik Grammyja publici će predstaviti svoje najveće hitove, među kojima su "All of Me", "Ordinary People", "Tonight" i "Green Light", a jedinstveni ambijent antičkog amfiteatra dodatno će upotpuniti večer.

Teigen se i sama pohvalila dolaskom u Hrvatsku o čemu više možete pročitati OVDJE.

Više o koncertu čitajte OVDJE.

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