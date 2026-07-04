Kolinda u zračnoj luci srela oca Luke Modrića: "Kapa do poda vama i cijeloj obitelji!"

Kolinda Grabar-Kitarović na aerodromu je susrela Stipu Modrića, oca Luke Modrića, kojem je uputila dirljive riječi zahvale i priznanja za podršku koju je pružio jednom od najvećih hrvatskih nogometaša svih vremena.

Ispadanjem Hrvatske sa Svjetskog prvenstva, iz SAD-a i Kanade vraćaju se i mnogi Hrvati koji su pratili reprezentaciju i nadali se kako će tim predvođen Lukom Modrićem ponovno doći do polufinala.

Među njima je bila i bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je podijelila na društvenim mrežama fotografiju razveselivši brojne pratitelje. Tijekom putovanja iz Toronta srela je Stipu Modrića, oca kapetana Modrića, s kojim je pozirala u zračnoj luci.

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Radojka i Stipe Modrić - 5 Foto: Damir Krajac/Cropix

Kolinda Grabar-Kitarović - 1 Foto: CROPOIX

Za tu je prigodu Kolinda odjenula bijelu bluzu i traperice s prepoznatljivim hrvatskim kockicama, dok je Stipe Modrić nosio majicu posvećenu svom slavnom sinu, ukrašenu njegovim likom i hrvatskim grbom.

Uz fotografiju je uputila emotivnu poruku u kojoj nije skrivala divljenje prema Luki Modriću, ali ni zahvalnost njegovim roditeljima za sve što su učinili tijekom njegova odrastanja.

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"Danas sam imala posebnu čast dijeliti let iz Toronta s obitelji Modrić. Stipi sam već sto puta rekla, i evo opet: to što Luka radi, toga nema nigdje! I morate biti ponosni. Znam koliko roditelji igraju ulogu – da nije bilo moje mame i tate, ni ja ne bih bila ovo što jesam danas. Stipe, kapa do poda vama i cijeloj obitelji!", napisala je.

Kolinda Grabar-Kitarović - 1 Foto: Profimedia

Kolinda Grabar-Kitarović - 3 Foto: CROPOIX

Objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije, a mnogi su se složili da je upravo obitelj bila jedan od ključnih temelja Lukina uspjeha.

Luka Modrić već godinama slovi za jednog od najboljih hrvatskih sportaša svih vremena. Osvajač Zlatne lopte, dugogodišnji kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i jedan od najtrofejnijih igrača u povijesti Real Madrida često je isticao koliko su mu roditelji bili važna podrška tijekom odrastanja, ali i u najtežim životnim razdobljima.

Radojka i Stipe Modrić - 2 Foto: Tomislav Kristo/Cropix

Kolinda Grabar-Kitarović - 3 Foto: Profimedia

Njegov otac Stipe rijetko se pojavljuje u javnosti, no kada god se to dogodi, privuče veliku pozornost javnosti. Ovoga puta razlog je bio srdačan susret s bivšom predsjednicom, koja nije propustila još jednom naglasiti koliko cijeni ono što je obitelj Modrić učinila za hrvatski sport.

Fotografija iz zračne luke tako je postala još jedan podsjetnik da iza velikih sportskih uspjeha često stoji jednako velika podrška obitelji, a upravo je to Kolinda Grabar-Kitarović željela istaknuti svojom objavom.

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