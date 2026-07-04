Pretraži
poručila što mnogi misle

Kolinda u zračnoj luci srela oca Luke Modrića: "Kapa do poda vama i cijeloj obitelji!"

Piše E. G., Danas @ 10:28 Celebrity komentari
Kolinda Grabar-Kitarović i Stipe Modrić Kolinda Grabar-Kitarović i Stipe Modrić Foto: Instagram

Kolinda Grabar-Kitarović na aerodromu je susrela Stipu Modrića, oca Luke Modrića, kojem je uputila dirljive riječi zahvale i priznanja za podršku koju je pružio jednom od najvećih hrvatskih nogometaša svih vremena.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Nikola Miljenić bez majice pokazivao stvari iz ruksaka
"druže, nitko ne gleda..."
Dobro se pripremite! Naš olimpijac pokazivao sadržaj torbe, komentari su otišli u neočekivanom smjeru
John Legend i Chrissy Teigen snimljeni ispred hotela
u društvu obitelji
Svjetska glazbena zvijezda stigla u Pulu, fotografi ga uhvatili u opuštenom izdanju
Franka Batelić Ćorluka na koncertu Jovanottija u Puli
imala večer za pamćenje
Franka Batelić nije propustila koncert talijanske legende, jedna pjesma preplavila ju je emocijama
Idete li na Thompsonov koncert u Zaprešiću?
recite nam u anketi!
Idete li na Thompsonov koncert u Zaprešiću?
Kolinda Grabar-Kitarović u društvu Stipe Modrića
poručila što mnogi misle
Kolinda u zračnoj luci srela oca Luke Modrića: "Kapa do poda vama i cijeloj obitelji!"
Preminuo je redatelj Zrinko Ogresta
u 68. godini
Preminuo je Zrinko Ogresta, jedan od najistaknutijih hrvatskih redatelja i scenarista
Bloom Tatarinov zapjevao "Voljela bi to" Jakova Jozinovića
"Ne moram na koncerte"
Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit
Oglasio se frizer Vatrenih nakon poništenog gola na utakmici Hrvatske i Portugala zbog Igora Matanovića
urnebes!
Oglasio se Matanovićev frizer! Njegova objava nakon poništenog gola sve je rekla
Georgina Rodríguez oglasila se nakon velike pobjede Portugala: Ronaldov povijesni trenutak proslavila emotivnim objavama
kratko i jasno
Evo što je Ronaldova Georgina objavila nakon pobjede Portugala nad Hrvatskom
Holivudski glumac Hugh Laurie oglasio se nakon dramatične utakmice Hrvatske i Portugala
''prava ludnica''
Legendarni dr. House komentirao je utakmicu Hrvatske i Portugala, nešto ga se baš dojmilo
Meri Goldašić uživala na spektaklu Bad Bunnyja 3
nije propustila spektakl
Naša influencerica otišla na koncert trenutačno najpopularnijeg glazbenika na svijetu
Bloom Tatarinov zapjevao "Voljela bi to" Jakova Jozinovića 3
"Ne moram na koncerte"
Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit
Preminuo je redatelj Zrinko Ogresta 3
u 68. godini
Preminuo je Zrinko Ogresta, jedan od najistaknutijih hrvatskih redatelja i scenarista
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Od studenoga na snagu stupa novi Zakon o potrošačkim kreditima.
NOVI ZAKON
Uskoro velike promjene kod kredita za stan, minusa na računu pa čak i kupnje na rate: "Onima s prosječnim primanjima..."
Poljski premijer upozorio na moguću rusku provokaciju
SIGURNOSNO UPOZORENJE
Amerikanci upozorili Poljake na ruski napad, a Tusk na to poručio: "Ne želim nikoga zastrašivati, ali..."
Katamaran usidren u uvali Tiha na Hvaru izgorio i potonuo
Intervenirali vatrogasci
VIDEO/FOTO Drama u Dalmaciji: Katamaran izgorio i potonuo, putnici uspjeli pobjeći na obalu
show
Preminuo je redatelj Zrinko Ogresta
u 68. godini
Preminuo je Zrinko Ogresta, jedan od najistaknutijih hrvatskih redatelja i scenarista
Bloom Tatarinov zapjevao "Voljela bi to" Jakova Jozinovića
"Ne moram na koncerte"
Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit
Oglasio se frizer Vatrenih nakon poništenog gola na utakmici Hrvatske i Portugala zbog Igora Matanovića
urnebes!
Oglasio se Matanovićev frizer! Njegova objava nakon poništenog gola sve je rekla
zdravlje
Ljetna grlobolja: Svi krive klima-uređaj, a pravi uzrok često je nešto sasvim drugo
Piše liječnik
Ljetna grlobolja: Svi krive klima-uređaj, a pravi uzrok često je nešto sasvim drugo
Simptomi raka kože: Ako primijetite ovih 7 promjena, javite se dermatologu
Piše liječnik
Simptomi raka kože: Ako primijetite ovih 7 promjena, javite se dermatologu
4 problema sa spavanjem povezanih sa zatajenjem srca i kako ih riješiti
Mogu dodatno opteretiti srce
4 problema sa spavanjem povezanih sa zatajenjem srca i kako ih riješiti
zabava
"Kako znaš da su Bosanci na plaži": Objava nasmijala cijelu regiju, svi se slažu s jednom stvari
Morske pustolovine
"Kako znaš da su Bosanci na plaži": Objava nasmijala cijelu regiju, svi se slažu s jednom stvari
Snimka hrvatske plaže izazvala brojne komentare: "Ovo je umor, a ne odmor"
Slažete li se?
Snimka hrvatske plaže izazvala brojne komentare: "Ovo je umor, a ne odmor"
Scena na granici s BiH podigla prašinu: "A tko si ti da njima zabraniš da prođu?"
Jao…
Scena na granici s BiH podigla prašinu: "A tko si ti da njima zabraniš da prođu?"
tech
Domaći stručnjaci upozoravaju: Laka zarada na kriptovalutama je urbani mit, a to najbolje koriste prevaranti
Najčešći oblik prijevaaraa
Domaći stručnjaci upozoravaju: Laka zarada na kriptovalutama je urbani mit, a to najbolje koriste prevaranti
sport
Colina izbacio sa Svjetskog prvenstva suca utakmice Hrvatske i Portugala
oho!
Colina izbacio sa Svjetskog prvenstva suca utakmice Hrvatske i Portugala
FIFA zbog pobune navijača diljem svijeta objavila dodatni ''dokaz'' kod poništenog gola Hrvatske: Vjerujete li im?
zanimljivo
FIFA zbog pobune navijača diljem svijeta objavila dodatni ''dokaz'' kod poništenog gola Hrvatske: Vjerujete li im?
Pitali su izbornika Portugala što kaže o sudačkim odlukama: "Pa, mislim da..."
uvjeren!
Pitali su izbornika Portugala je li Hrvatska pokradena: "Znate koliko volim Hrvatsku i taj narod..."
tv
Daleki grad: Ne može ga više podnijeti – stalno je oko njih
DALEKI GRAD
Ne može ga više podnijeti – stalno je oko njih
Nasljednik: Zatečena je i ne zna kako bi odgovorila na pitanje
NASLJEDNIK
Zatečena je i ne zna kako bi odgovorila na pitanje
Crno more: Je li došao njihov kraj?
CRNO MORE
Crno more: Je li došao njihov kraj?
putovanja
Krem juha od tikvica i bosiljka: Pravo ljetno jelo koje osvaja mirisom i jednostavnošću
Topla ili hladna
Krem juha od tikvica i bosiljka: Pravo ljetno jelo koje osvaja mirisom i jednostavnošću
Složenac od tikvica, rajčica i naribanog sira recept
Divno
Zapečene tikvice s rajčicama i sirom pravo su ljetno jelo, a toliko su dobre da će vas svi tražiti recept
Hrvatski Havaji: Duga pješčana plaža koja je proglašena jednom od najljepših na svijetu
Sakarun
Hrvatski Havaji: Duga pješčana plaža koja je proglašena jednom od najljepših na svijetu
novac
Jedan od najvećih nuklearnih projekata u Europi: Milijarder ulaže više od 40 milijardi eura u 14 reaktora
Energija za osam milijuna kućanstava
Jedan od najvećih nuklearnih projekata u Europi: Milijarder ulaže više od 40 milijardi eura u 14 reaktora
U ovoj zemlji radnici dobivaju bonuse od 336.000 eura, a umirovljenici žive u siromaštvu
Rastuća nejednakost
U ovoj zemlji radnici dobivaju bonuse od 336.000 eura, a umirovljenici žive u siromaštvu
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
lifestyle
Značenja imena djece Ivana Perišića
OMILJENI NOGOMETAŠ
Otac dva sina i kćeri: Djeca Ivana Perišića nose lijepa imena bogate simbolike
Ponuda haljina na sniženju, modeli idealni za ljeto 2026.
ZA SVE UKUSE
15 haljina na sniženju nosivih cijelo ljeto, pronašli smo modele raznih boja i krojeva
Severina u lepršavom bijelom kompletu s golim trbuhom
Svježe i senzualno
Samo Severina može goli trbuh iznijeti ovako elegantno, dugo nismo vidjele tako svježe izdanje
sve
Colina izbacio sa Svjetskog prvenstva suca utakmice Hrvatske i Portugala
oho!
Colina izbacio sa Svjetskog prvenstva suca utakmice Hrvatske i Portugala
FIFA zbog pobune navijača diljem svijeta objavila dodatni ''dokaz'' kod poništenog gola Hrvatske: Vjerujete li im?
zanimljivo
FIFA zbog pobune navijača diljem svijeta objavila dodatni ''dokaz'' kod poništenog gola Hrvatske: Vjerujete li im?
Preminuo je redatelj Zrinko Ogresta
u 68. godini
Preminuo je Zrinko Ogresta, jedan od najistaknutijih hrvatskih redatelja i scenarista
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene