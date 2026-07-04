Prvi put nakon afere: Osramoćeni trener viđen zajedno sa suprugom na vjenčanju godine

Mike Vrabel i njegova supruga Jen prvi su se put zajedno pojavili u javnosti nakon skandala koji je uzdrmao NFL, a zajedničkim dolaskom na vjenčanje Taylor Swift i Travisa Kelceja poslali su poruku da su teško razdoblje ostavili iza sebe.

Vjenčanje Taylor Swift i Travisa Kelceja okupio je mnoge poznate osobe iz umjetničkog i sportskog svijeta. I dok je za neke bilo očekivano kako su dobili pozivnicu, prisutnost ostalih bila je pomalo iznenađujuća.

Među brojnim slavnim uzvanicima na raskošnom vjenčanju našao se i trener New England Patriotsa Mike Vrabel sa suprugom Jen. Njihov dolazak privukao je posebnu pozornost jer je riječ o njihovom prvom zajedničkom javnom pojavljivanju nakon nedavnog skandala koji je mjesecima punio naslovnice američkih medija.

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Mike i Jennifer Vrabel Foto: Profimedia

Fotografije i snimke koje je objavio Page Six prikazuju 50-godišnjeg Vrabela i njegovu 52-godišnju suprugu kako stižu u hotel Langham u New Yorku, odakle su nekoliko sati kasnije u svečanim izdanjima krenuli prema Madison Square Gardenu, gdje su Swift i Kelce izrekli sudbonosno "da". Jen je za tu prigodu odabrala svijetloplavu haljinu ukrašenu svjetlucavim detaljima, dok je Vrabel nosio klasični crni smoking.

Mike Vrabel and his wife, Jen, step into a car as they head to Taylor Swift and Travis Kelce’s wedding at MSG. 👀 pic.twitter.com/LxOgyxz7Ft — Page Six (@PageSix) July 3, 2026

Njihovo zajedničko pojavljivanje dolazi nakon razdoblja koje nije bilo nimalo lako za obitelj Vrabel.

Trener doprvaka NFL-a, koji vuče porijeklo iz Sjeverne Makedonije, nedavno se našao u središtu medijske pažnje nakon što su on i poznata NFL novinarka Dianna Russini snimljeni zajedno u luksuznom hotelu u Arizoni. Fotografije, na kojima zajedno borave u hotelskom jacuzziju, izazvale su lavinu nagađanja o prirodi njihova odnosa.

Dianna Russini i Mike Vrabel Foto: Profimedia

Dianna Russini i Mike Vrabel Foto: Profimedia

I Vrabel i Russini odmah su odbacili glasine o romansi, tvrdeći da je riječ isključivo o profesionalnom sastanku između trenera i novinarke. No priča se nastavila razvijati nakon što je The Athletic, medij u kojem je Russini tada radila, pokrenuo internu istragu, što je dovelo i do njezine ostavke.

U oproštajnom pismu istaknula je kako je redakcija od početka stala iza nje te naglasila da su medijske špekulacije otišle daleko izvan činjenica.

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U međuvremenu je i sam Vrabel objavio da se privremeno povlači iz svakodnevnih obveza u klubu kako bi potražio stručnu pomoć i posvetio se obitelji.

Dianna Russini i Mike Vrabel Foto: Profimedia

Mike Vrabel - 4 Foto: Profimedia

Nekoliko tjedana nakon izbijanja afere trener Patriotsa prvi je put javno progovorio o supruzi.

"Moja obitelj je dobro. Volim Jen, volim naše dečke, volim svoje prijatelje. Trenutačno sam usredotočen na svoju obitelj, stručni stožer i igrače", rekao je na konferenciji za medije krajem svibnja.

Mike i Jen Vrabel u braku su dugi niz godina te imaju dvojicu odraslih sinova, Tylera i Cartera.

Mike Vrabel - 3 Foto: Profimedia

Upravo zato njihov dolazak na vjenčanje Taylor Swift i Travisa Kelcea mnogi su protumačili kao znak da su, barem javno, ostavili teško razdoblje iza sebe. Par je u hotel stigao zajedno, a potom se u elegantnim večernjim izdanjima uputio prema Madison Square Gardenu, gdje su se pridružili brojnim slavnim gostima, među kojima su bili Ed Sheeran, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Hugh Grant, Zoë Kravitz i Jimmy Fallon.

Iako nisu davali izjave, njihov zajednički izlazak bio je jedan od zapaženijih trenutaka prije samog početka ceremonije, ponajviše zato što su se prvi put pojavili zajedno nakon skandala koji je posljednjih mjeseci bio jedna od glavnih tema američkih sportskih i zabavnih medija.

Trener je sa svojom navodnom ljubavnicom u jednom razgovoru komentirao svoju suprugu, o čemu više čtajte OVDJE.

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