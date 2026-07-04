Franka Batelić nije propustila koncert talijanske legende, jedna pjesma preplavila ju je emocijama

Franka Batelić uživala je s prijateljicama na rasprodanom koncertu Jovanottija u pulskoj Areni, a posebno ju je dirnula izvedba pjesme "A te", koju je otkrila kao omiljenu pjesmu nje i kćeri Grete.
Arena u Puli bila je premala za tisuće obožavatelja koji su proveli petak navečer u ritmovima talijanske glazbene legende Jovanottija. Glazbenik porijeklom iz Toskane stigao je u Istru u sklopu turneje "L'Arca Di Lorè", a publika nije ostala razočarana euforičnim ritmovima.3 vijesti o kojima se priča u 68. godini Preminuo je Zrinko Ogresta, jedan od najistaknutijih hrvatskih redatelja i scenarista "Ne moram na koncerte" Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit urnebes! Oglasio se Matanovićev frizer! Njegova objava nakon poništenog gola sve je rekla
Među tisućama obožavatelja koji su u pulskoj Areni uživali na koncertu Talijana, čiji je nastup bio jedini u regiji u sklopu aktualne turneje, bila je i Franka Batelić Ćorluka, koja je koncert pratila u društvu dviju prijateljica.
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Franka Batelić na Jovanottijevom koncertu - 2 Foto: Instagram Screenshot
Franka Batelić na Jovanottijevom koncertu - 7 Foto: Instagram Screenshot
"Plesati zajedno", napisala je Franka, podijelivši prizor iz impresivnog amfiteatra, a potom je pratiteljima pokazala i nekoliko trenutaka s pozornice.
Posebno ju je dirnula izvedba pjesme "A te", za koju je otkrila da zauzima posebno mjesto u njezinu srcu.
"Moja i Gretina", napisala je uz snimku, dajući do znanja da je riječ o omiljenoj pjesmi nje i kćeri Grete.
Franka Batelić na Jovanottijevom koncertu - 4 Foto: Instagram Screenshot
Osim emotivne balade "A te", Franka je podijelila i dijelove izvedbi Jovanottijevih velikih hitova "Come Musica", "L'ombelico del mondo" i "Ragazzo fortunato", uz koje je rasprodana Arena pjevala u glas.
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Na jednoj od objavljenih snimki pjevačica je napisala: "Najveći fan, i drugog reda, iz zadnjeg... zauvijek", a uz posljednju objavu kratko je napisala: "Da mi je 20 % ove pozitive i energije s 59."
Franka Batelić i Vedran Ćorluka na koncertu Jovanottija - 4 Foto: Franka Batelić/Instagram
Franka Batelić i Vedran Ćorluka na koncertu Jovanottija - 3 Foto: Franka Batelić/Instagram
Franka Batelić i Vedran Ćorluka na koncertu Jovanottija - 1 Foto: Franka Batelić/Instagram
Franka, koja je donedavno bila u SAD-u i Kanadi gdje je pratila utakmice hrvatske nogometne reprezentacije, još ranije je otkrila kako je veliki fan Jovanottija. Prošle godine, zajedno sa suprugom Vedranom Ćorlukom, otputovala je u Milano, a tada je koncert opisala kao "katarzično slavlje života".
Jovanotti - 3 Foto: Vanesa Pandzic/Cropix
Jovanotti - 2 Foto: Vanesa Pandzic/Cropix
Jovanotti - 1 Foto: Vanesa Pandzic/Cropix
Sudeći prema objavama, Franka nije skrivala oduševljenje koncertom, a večer u pulskoj Areni ostat će joj u posebnom sjećanju, ponajviše zbog pjesme koju, kako je sama priznala, najviše voli slušati zajedno sa svojom kćeri Gretom.
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