Franka Batelić nije propustila koncert talijanske legende, jedna pjesma preplavila ju je emocijama

Franka Batelić uživala je s prijateljicama na rasprodanom koncertu Jovanottija u pulskoj Areni, a posebno ju je dirnula izvedba pjesme "A te", koju je otkrila kao omiljenu pjesmu nje i kćeri Grete.

Arena u Puli bila je premala za tisuće obožavatelja koji su proveli petak navečer u ritmovima talijanske glazbene legende Jovanottija. Glazbenik porijeklom iz Toskane stigao je u Istru u sklopu turneje "L'Arca Di Lorè", a publika nije ostala razočarana euforičnim ritmovima.

Među tisućama obožavatelja koji su u pulskoj Areni uživali na koncertu Talijana, čiji je nastup bio jedini u regiji u sklopu aktualne turneje, bila je i Franka Batelić Ćorluka, koja je koncert pratila u društvu dviju prijateljica.

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Franka Batelić na Jovanottijevom koncertu - 2 Foto: Instagram Screenshot

Franka Batelić na Jovanottijevom koncertu - 7 Foto: Instagram Screenshot

"Plesati zajedno", napisala je Franka, podijelivši prizor iz impresivnog amfiteatra, a potom je pratiteljima pokazala i nekoliko trenutaka s pozornice.

Posebno ju je dirnula izvedba pjesme "A te", za koju je otkrila da zauzima posebno mjesto u njezinu srcu.

"Moja i Gretina", napisala je uz snimku, dajući do znanja da je riječ o omiljenoj pjesmi nje i kćeri Grete.

Franka Batelić na Jovanottijevom koncertu - 4 Foto: Instagram Screenshot

Osim emotivne balade "A te", Franka je podijelila i dijelove izvedbi Jovanottijevih velikih hitova "Come Musica", "L'ombelico del mondo" i "Ragazzo fortunato", uz koje je rasprodana Arena pjevala u glas.

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Na jednoj od objavljenih snimki pjevačica je napisala: "Najveći fan, i drugog reda, iz zadnjeg... zauvijek", a uz posljednju objavu kratko je napisala: "Da mi je 20 % ove pozitive i energije s 59."

Franka Batelić i Vedran Ćorluka na koncertu Jovanottija - 4 Foto: Franka Batelić/Instagram

Franka Batelić i Vedran Ćorluka na koncertu Jovanottija - 3 Foto: Franka Batelić/Instagram

Franka Batelić i Vedran Ćorluka na koncertu Jovanottija - 1 Foto: Franka Batelić/Instagram

Franka, koja je donedavno bila u SAD-u i Kanadi gdje je pratila utakmice hrvatske nogometne reprezentacije, još ranije je otkrila kako je veliki fan Jovanottija. Prošle godine, zajedno sa suprugom Vedranom Ćorlukom, otputovala je u Milano, a tada je koncert opisala kao "katarzično slavlje života".

Jovanotti - 3 Foto: Vanesa Pandzic/Cropix

Jovanotti - 2 Foto: Vanesa Pandzic/Cropix

Jovanotti - 1 Foto: Vanesa Pandzic/Cropix

Sudeći prema objavama, Franka nije skrivala oduševljenje koncertom, a večer u pulskoj Areni ostat će joj u posebnom sjećanju, ponajviše zbog pjesme koju, kako je sama priznala, najviše voli slušati zajedno sa svojom kćeri Gretom.

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