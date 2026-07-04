Idete li na Thompsonov koncert u Zaprešiću?

Marko Perković Thompson u subotu će održati veliki koncert u Zaprešiću, kojim obilježava godinu dana od rekordnog nastupa na zagrebačkom Hipodromu, a očekuju se tisuće obožavatelja iz Hrvatske i inozemstva.

Marko Perković Thompson u subotu navečer će održati veliki open-air koncert na stadionu Ivan Laljak-Ivić u Zaprešiću, točno godinu dana nakon rekordnog nastupa na zagrebačkom Hipodromu.

Koncert počinje u 20 sati, a organizatori očekuju dolazak tisuće obožavatelja iz Hrvatske i inozemstva.

Idete li na koncert Thompsona u Zaprešić? Da, naravno!

Ne planiram Da, naravno!

Ne planiram Ukupno glasova:

Ulaznice za događaj bile su u velikoj potražnji, a osim standardnih ulaznica u prodaji su bili i Fan Pit te VIP paketi. Organizatori pozivaju posjetitelje da na lokaciju dođu ranije zbog očekivanih gužvi i sigurnosnih kontrola.

Galerija 13 13 13 13 13

Pripreme za Thompsonov koncert u Zaprešiću - 2 Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Pripreme za Thompsonov koncert u Zaprešiću - 1 Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Marko Perković Thompson - 2 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pogledaji ovo Zanimljivosti Prvi put nakon afere: Osramoćeni trener viđen zajedno sa suprugom na vjenčanju godine

Ovih dana radnici su dovršavali montažu pozornice, dok je policijska uprava izdala upute o privremenoj prometnoj regulaciji koje možete pronaći OVDJE.

Koncert u Zaprešiću najavljen je kao obilježavanje prve godišnjice Thompsonova povijesnog koncerta na Hipodromu, koji je privukao rekordnu publiku i obilježio njegov povratak na velike otvorene pozornice.

Thompson Foto: Matija Habljak/Pixsell

Marko Perković Thompson - 2 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Kako izgleda stadion dan prije koncerta, pogledajte OVDJE.

EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Jedan od najvećih holivudskih sukoba vodio se između dviju sestara, a završio je tek smrću jedne od njih

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Domenica nam je otkrila koja je najveća zabluda o njoj i što nikad ne bi napravila zbog tuđih očekivanja

Pogledaji ovo Celebrity Kolinda u zračnoj luci srela oca Luke Modrića: "Kapa do poda vama i cijeloj obitelji!"

Pogledaji ovo Celebrity Vjenčali su se Taylor Swift i Travis Kelce! Slavni uzvanici i jedan neobičan detalj obilježili su njihov dan

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.