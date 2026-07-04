Idete li na Thompsonov koncert u Zaprešiću?

Marko Perković Thompson u subotu će održati veliki koncert u Zaprešiću, kojim obilježava godinu dana od rekordnog nastupa na zagrebačkom Hipodromu, a očekuju se tisuće obožavatelja iz Hrvatske i inozemstva.
Marko Perković Thompson u subotu navečer će održati veliki open-air koncert na stadionu Ivan Laljak-Ivić u Zaprešiću, točno godinu dana nakon rekordnog nastupa na zagrebačkom Hipodromu.3 vijesti o kojima se priča u 68. godini Preminuo je Zrinko Ogresta, jedan od najistaknutijih hrvatskih redatelja i scenarista "Ne moram na koncerte" Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit urnebes! Oglasio se Matanovićev frizer! Njegova objava nakon poništenog gola sve je rekla
Koncert počinje u 20 sati, a organizatori očekuju dolazak tisuće obožavatelja iz Hrvatske i inozemstva.
Ulaznice za događaj bile su u velikoj potražnji, a osim standardnih ulaznica u prodaji su bili i Fan Pit te VIP paketi. Organizatori pozivaju posjetitelje da na lokaciju dođu ranije zbog očekivanih gužvi i sigurnosnih kontrola.
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Pripreme za Thompsonov koncert u Zaprešiću - 2 Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Pripreme za Thompsonov koncert u Zaprešiću - 1 Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Marko Perković Thompson - 2 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Ovih dana radnici su dovršavali montažu pozornice, dok je policijska uprava izdala upute o privremenoj prometnoj regulaciji koje možete pronaći OVDJE.
Koncert u Zaprešiću najavljen je kao obilježavanje prve godišnjice Thompsonova povijesnog koncerta na Hipodromu, koji je privukao rekordnu publiku i obilježio njegov povratak na velike otvorene pozornice.
Thompson Foto: Matija Habljak/Pixsell
Marko Perković Thompson - 2 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX
Kako izgleda stadion dan prije koncerta, pogledajte OVDJE.
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