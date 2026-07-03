U tijeku su posljednje pripreme za Thompsonov koncert u Zaprešiću, pogledajte kako izgleda stadion!

Uoči subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću završavaju se posljednje pripreme, a impresivna pozornica i cijeli koncertni prostor već su gotovo spremni za dolazak tisuća posjetitelja.

Do velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću ostalo je još vrlo malo vremena, a na prostoru održavanja užurbano se privode kraju posljednje pripreme za glazbeni spektakl koji će se održati u subotu 4. srpnja.

Fotografije sa stadiona i okolnog prostora pokazuju kako je impresivna pozornica gotovo u potpunosti postavljena. Dominiraju veliki LED ekrani, rasvjetne konstrukcije i snažni razglas, dok tehničke ekipe obavljaju završne radove kako bi sve bilo spremno za dolazak tisuća posjetitelja.

Pripreme za Thompsonov koncert u Zaprešiću - 2 Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li tko je preslatki dječak s fotke? Ženi se jednom od najslavnijih žena na svijetu, a vuče podrijetlo iz Hrvatske

Osim pozornice, uređuje se i gledališni prostor. Postavljeni su brojni stolovi i ugostiteljska zona, završavaju se zaštitne ograde, infrastruktura i tehnički detalji, a na terenu su i deseci djelatnika koji koordiniraju posljednje faze pripreme.

Pripreme za Thompsonov koncert u Zaprešiću - 3 Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Prema prizorima s terena, organizatori su posebnu pozornost posvetili logistici i sigurnosti posjetitelja. Uz pozornicu i prostor za publiku postavljena je prateća infrastruktura, uključujući sanitarne čvorove, tehničke kontejnere i servisne zone koje će omogućiti nesmetano odvijanje događaja.

Koncert je još ranije rasprodan, a očekuje se da će Thompson u Zaprešiću otpjevati neke od svojih najvećih hitova.

Pripreme za Thompsonov koncert u Zaprešiću - 4 Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Pripreme za Thompsonov koncert u Zaprešiću - 5 Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ako je suditi prema fotografijama sa stadiona, radovi ulaze u samu završnicu, a sve upućuje na to da će Zaprešić u subotu biti domaćin jednog od najvećih glazbenih događaja ovog ljeta.

Pripreme za Thompsonov koncert u Zaprešiću - 1 Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Koje se sve promjene privremeno uvode, pročitajte na Dnevnik.hr-u (OVDJE).

Krajem ljeta Thompson će održati i koncert u Vukovaru, o čemu više čitajte OVDJE.

EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje

Pogledaji ovo Celebrity Supruge Vatrenih na okupu: Vanja, Izabel i Adriana ujedinile snage na tribinama u Torontu

Pogledaji ovo Celebrity Natali Dizdar u velikom intervjuu iskreno progovorila o životu između Hrvatske i Francuske: "Kod nas toga nema"

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.