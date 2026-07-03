Znate li tko je preslatki dječak s fotke? Ženi se jednom od najslavnijih žena na svijetu, a vuče podrijetlo iz Hrvatske

Iza fotografije preslatkog dječaka kojeg brat odguruje na ljuljački krije se Travis Kelce, danas trostruki osvajač Super Bowla, koji će uskoro postati suprug Taylor Swift.

Na prvi pogled ova preslatka fotografija pokazuje tek simpatičan prizor iz djetinjstva – nasmijani bucmasti dječak uživa na ljuljački, dok ga stariji brat ljulja.

Tada nitko nije mogao ni naslutiti da će upravo taj mališan jednog dana postati jedna od najvećih sportskih superzvijezda današnjice, osvojiti tri Super Bowla i završiti u vezi s jednom od najpoznatijih žena na svijetu. Prepoznajete li o kome je riječ?

Travis Kelce - 1 Foto: Instagram

Riječ je o Travisu Kelceu, zvijezdi Kansas City Chiefsa, koji će se oženiti megapopularnom zvijezdom Taylor Swift 3. srpnja u Madison Square Gardenu, a već je probna večera izazvala velik interes medija.

Rođen je 5. listopada 1989. u Westlakeu u saveznoj državi Ohiju, a odrastao je zajedno sa starijim bratom Jasonom Kelceom u sportskoj obitelji. Njihov otac Ed radio je u industriji čelika, dok je majka Donna, koja s majčine strane vuče porijeklo iz Gorskog kotara, bila zaposlena u bankarskom sektoru. Obojica braće odmalena su se bavila sportom, iako su u djetinjstvu bila vrlo različitih karaktera. Jason je često opisivan kao ozbiljniji i odgovorniji, dok je Travis bio nestašan, impulzivan i sklon upadanju u nevolje.

Travis i Jason Kelce - 1 Foto: Screenshot YouTube

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Brojne anegdote iz djetinjstva podijelili su upravo u svom iznimno popularnom podcastu "New Heights", u kojem otvoreno govore o odrastanju. Prisjećali su se kako su neprestano igrali američki nogomet u dvorištu, međusobno se natjecali u gotovo svemu i znali razbijati stvari po kući, zbog čega su roditelji često imali pune ruke posla. Donna Kelce više je puta priznala da su joj sinovi zadavali mnogo briga, ali da ih je sport usmjerio na pravi put.

Nakon srednje škole Travis je upisao Sveučilište u Cincinnatiju, gdje je igrao za sveučilišnu momčad Bearcats. Međutim, njegova karijera ondje nije tekla glatko. Godine 2010. suspendiran je nakon što je pao na testiranju na marihuanu, zbog čega je propustio cijelu sezonu. U više je navrata priznao da je to bio jedan od najtežih trenutaka njegova života, a upravo mu je brat Jason pomogao vratiti fokus i spasiti sportsku karijeru. Jason je tada čak razgovarao s trenerima kako bi Travisu pružili novu priliku, koju je on na kraju iskoristio.

Travis Kelce - 2 Foto: Profimedia

Nakon povratka na teren Kelce je pokazao puni potencijal, a Kansas City Chiefsi odabrali su ga na NFL draftu 2013. godine. Uslijedio je meteorski uspon – postao je jedan od najboljih hvatača (tight end) u povijesti lige, osvojio tri naslova Super Bowla, oborio brojne rekorde i izgradio status jedne od najvećih zvijezda američkog sporta.

Prije nego što je upoznao Swift, Travis se okušao i u televizijskom svijetu. Godine 2016. bio je glavna zvijezda reality showa "Catching Kelce", u kojem se pedeset žena iz različitih američkih saveznih država natjecalo za njegovu naklonost. Iako je na kraju odabrao pobjednicu Mayu Benberry, njihova veza nije dugo potrajala.

Taylor Swift i Travis Kelce - 1 Foto: Profimedia

Taylor Swift i Travis Kelce - 1 Foto: Profimedia

Taylor Swift i Travis Kelce - 3 Foto: Profimedia

Njegov privatni život ponovno je dospio u središte svjetske pozornosti 2023. godine, kada je započeo vezu sa Swift. Njihova romansa postala je jedan od najpraćenijih celebrity odnosa posljednjih godina, a pjevačica je redovito viđena na njegovim utakmicama, dok je Travis pratio njezine koncerte kada mu to dopuštale sportske obveze. Par se na koncu zaručio 10. kolovoza prošle godine, a objava na Instagramu, objavljena dva tjedna poslije, prikupila je više od 37 milijuna lajkova.

Taylor Swift i Travis Kelce - 5 Foto: Profimedia

Taylor Swift i Travis Kelce - 7 Foto: Profimedia

Danas je Kelce mnogo više od NFL zvijezde – uspješan je poduzetnik, televizijsko lice i jedan od najprepoznatljivijih sportaša svijeta. Ipak, fotografije iz djetinjstva podsjećaju da je i on nekada bio samo razigrani dječak kojeg je stariji brat gurao na ljuljački, ne sluteći da će obojica jednog dana postati sportske legende.

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