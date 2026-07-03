Supruge Vatrenih na okupu: Vanja, Izabel i Adriana ujedinile snage na tribinama u Torontu

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Vanja Modrić, Izabel Kovačić Foto: Koristenje fotografija bez odobrenja PIXSELL-a njie dozvoljeno! Svako neovlasteno koristenje krsenje je autorskih i srodnih prava i i podlozno je kaznenoj odgovornosti. Do not use this image without permission of PIXSELL! Unauthorised usage will be fo

Adriana Ćaleta-Car, Vanja Modrić i Izabel Kovačić uoči utakmice Hrvatske i Portugala zajedno su se družile u Torontu.

Ukupno 21 dan trajala je avantura hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Meksiku, SAD-u i Kanadi. Vatreni su završili nastup na najvećoj nogometnoj smotri porazom od Portugala, no mnogi analitičari i fanovi će se složiti kako je Hrvatska zaslužila bolje.

Prije velikog okršaja Hrvatske i Portugala na Svjetskom prvenstvu, tribine u Torontu okupile su i najpoznatije supruge hrvatskih reprezentativaca. Među njima bile su Adriana Ćaleta-Car, Vanja Modrić i Izabel Kovačić, koje su se prije utakmice zajedno družile i pozirale za zajedničku fotografiju.

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Vatreni nakon Portugala - 11 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Vatreni nakon Portugala - 2 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Fotografiju je na društvenim mrežama podijelila jedna hrvatska novinarka, koja se također našla u njihovu društvu, a uz nju su pozirale i druge navijačice odjevene u prepoznatljive crveno-bijele kockice. Dobro raspoloženje i osmijesi pokazali su koliko su svi s nestrpljenjem iščekivali važan dvoboj hrvatske reprezentacije.

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Posebnu pozornost privukle su modne kombinacije poznatih WAG-ica. Ćaleta-Car odabrala je upečatljiv navijački outfit sastavljen od kratkog topa s hrvatskim kockicama i crvenih Adidas trenirki, Kovačić je nosila bijelu majicu s hrvatskim grbom ispod tamnoplavog sakoa, dok se Modrić odlučila za dres hrvatske reprezentacije s brojem 10, u kombinaciji s bijelim hlačama.

Vatreni nakon Portugala - 4 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Vatreni nakon Portugala - 3 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Vatreni slave pobjedu - 3 Foto: Cropix

Supruge hrvatskih nogometaša godinama su među najvećim navijačicama Vatrenih te redovito prate reprezentaciju na velikim natjecanjima. Ni ovoga puta nisu propustile pružiti podršku svojim partnerima, iako je Hrvatska na kraju natjecanje završila porazom od Portugala nakon dramatične završnice i poništenog pogotka Joška Gvardiola.

Zašto su austrijski mediji uoči utakmice pisali o Adriani Ćaleti-Car, pročitajte OVDJE.

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