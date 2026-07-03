Kolinda Grabar-Kitarović se javila iz Toronta nakon bolnog ispadanja Hrvatske: "Jesam li razočarana? Jesam..."

Kolinda Grabar-Kitarović nakon poraza Hrvatske od Portugala poručila je da je razočarana ispadanjem, ali ponosna na Vatrene, zahvalivši reprezentaciji i navijačima na borbenosti i zajedništvu koje su pokazali u Torontu.

Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. porazom od Portugala (2:1). Iako su Vatreni odigrali vrhunski susret, presudna je bila odluka iz VAR sobe koja je detektirala kako je asistent Mario Pašalić bio u zaleđu te poništila gol Joška Gvardiola koji je mogao odvesti utakmicu u produžetke, zbog čega ne prestaju komentari na društvenim mrežama.

Na tribinama u Torontu se našla i bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, poznata kao jedna od najvjernijih navijačica Vatrenih, koja se oglasila nakon susreta. Emotivnom porukom na Instastoryju poručila je da je, unatoč razočaranju zbog ispadanja, iznimno ponosna na hrvatsku reprezentaciju.

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Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Instagram Screenshot

"Još se sliježu dojmovi... i što reći u ovom trenutku? Jesam li razočarana? Jesam. Jesam li nezadovoljna našima? Nisam. Igrali su dobro. Ostavili srce na terenu. A o svemu ostalome, o tom - potom. Reći ću to na mjestima gdje to treba reći", napisala je na početku objave.

Posebno je istaknula atmosferu koju su hrvatski navijači stvorili u Torontu, gdje se igrala utakmica.

Kolinda Grabar-Kitarović - 2 Foto: Profimedia

Kolinda Grabar-Kitarović - 1 Foto: CROPOIX

"Za sada vam samo želim reći da je Toronto bio obojen u crveno-bijelo do dugo u noć. Lijepo smo se družili. Disali zajedno. A to je, u konačnici, najbitnije. I stoga, hvala vam Vatreni! Opet ste nas ujedinili. Hvala, Luka! Hvala, tata Stipe i cijeloj obitelji!", poručila je.

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U objavi je podijelila i riječi jednog svog američkog prijatelja koji joj je nakon utakmice poslao poruku: "Ovo je Ronaldovo posljednje Svjetsko prvenstvo. Istina je to i za Modrića. No, razlika je u tome što Modrić još uvijek može igrati jako dobro, a Ronaldo ne može."

Kolinda Grabar-Kitarović - 3 Foto: Profimedia

Kolinda Grabar-Kitarović - 3 Foto: CROPOIX

Dodala je kako time ne želi iskazati nepoštovanje prema portugalskoj zvijezdi, već je samo prenijela tuđe mišljenje.

Na kraju je podijelila i kratku snimku zajedničkog druženja s harmonikašem Lukom iz Opatije, prisjetivši se trenutka kada su zajedno zapjevali stihove: "Kad ja pođem u moju Grobnišćinu", uz zaključak: "Ne, ni još vrime ni, za doma poć!"

Bivša predsjednica godinama prati hrvatsku reprezentaciju na velikim natjecanjima, a ni ovoga puta nije propustila pružiti podršku Vatrenima, koji su unatoč ispadanju sa Svjetskog prvenstva još jednom osvojili simpatije navijača svojom borbenošću i zajedništvom.

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