Kolinda Grabar-Kitarović se javila iz Toronta nakon bolnog ispadanja Hrvatske: "Jesam li razočarana? Jesam..."

Kolinda Grabar-Kitarović nakon poraza Hrvatske od Portugala poručila je da je razočarana ispadanjem, ali ponosna na Vatrene, zahvalivši reprezentaciji i navijačima na borbenosti i zajedništvu koje su pokazali u Torontu.
Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. porazom od Portugala (2:1). Iako su Vatreni odigrali vrhunski susret, presudna je bila odluka iz VAR sobe koja je detektirala kako je asistent Mario Pašalić bio u zaleđu te poništila gol Joška Gvardiola koji je mogao odvesti utakmicu u produžetke, zbog čega ne prestaju komentari na društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča najpoznatija navijačica Nauljena Knoll u grudnjaku i tajicama na utakmici Hrvatske i Portugala, nosila je i svjetski poznat hrvatski simbol More, bazen ili debeli hlad? Kako će naši poznati provesti ljeto? ''Toliko mi idu na živce te meduze, ljigavci, nisam više fan mora'' na svjetskom glasu Tko je novi 41 godinu stariji suprug hrvatske pjevačke dive? Iza njega je impresivna karijera
Na tribinama u Torontu se našla i bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, poznata kao jedna od najvjernijih navijačica Vatrenih, koja se oglasila nakon susreta. Emotivnom porukom na Instastoryju poručila je da je, unatoč razočaranju zbog ispadanja, iznimno ponosna na hrvatsku reprezentaciju.
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Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Instagram Screenshot
"Još se sliježu dojmovi... i što reći u ovom trenutku? Jesam li razočarana? Jesam. Jesam li nezadovoljna našima? Nisam. Igrali su dobro. Ostavili srce na terenu. A o svemu ostalome, o tom - potom. Reći ću to na mjestima gdje to treba reći", napisala je na početku objave.
Posebno je istaknula atmosferu koju su hrvatski navijači stvorili u Torontu, gdje se igrala utakmica.
Kolinda Grabar-Kitarović - 2 Foto: Profimedia
Kolinda Grabar-Kitarović - 1 Foto: CROPOIX
"Za sada vam samo želim reći da je Toronto bio obojen u crveno-bijelo do dugo u noć. Lijepo smo se družili. Disali zajedno. A to je, u konačnici, najbitnije. I stoga, hvala vam Vatreni! Opet ste nas ujedinili. Hvala, Luka! Hvala, tata Stipe i cijeloj obitelji!", poručila je.
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U objavi je podijelila i riječi jednog svog američkog prijatelja koji joj je nakon utakmice poslao poruku: "Ovo je Ronaldovo posljednje Svjetsko prvenstvo. Istina je to i za Modrića. No, razlika je u tome što Modrić još uvijek može igrati jako dobro, a Ronaldo ne može."
Kolinda Grabar-Kitarović - 3 Foto: Profimedia
Kolinda Grabar-Kitarović - 3 Foto: CROPOIX
Dodala je kako time ne želi iskazati nepoštovanje prema portugalskoj zvijezdi, već je samo prenijela tuđe mišljenje.
Na kraju je podijelila i kratku snimku zajedničkog druženja s harmonikašem Lukom iz Opatije, prisjetivši se trenutka kada su zajedno zapjevali stihove: "Kad ja pođem u moju Grobnišćinu", uz zaključak: "Ne, ni još vrime ni, za doma poć!"
Bivša predsjednica godinama prati hrvatsku reprezentaciju na velikim natjecanjima, a ni ovoga puta nije propustila pružiti podršku Vatrenima, koji su unatoč ispadanju sa Svjetskog prvenstva još jednom osvojili simpatije navijača svojom borbenošću i zajedništvom.
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