Kolinda Grabar-Kitarović zbog vatrene haljine isticala se u VIP loži na utakmici Hrvatske i Portugala

Hrvatska je protiv Portugala imala glasnu podršku s tribina, a među najzapaženijim navijačima bila je bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je zablistala u upečatljivoj crvenoj haljini.
Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović privukla je pažnju na tribinama stadiona u Torontu, gdje je pratila utakmicu Hrvatske protiv Portugala na Svjetskom prvenstvu. Poznata po tome da ne propušta najveće utakmice hrvatske reprezentacije, i ovoga je puta stigla odjevena u kombinaciju koja nije mogla proći nezapaženo.3 vijesti o kojima se priča na svjetskom glasu Tko je novi 41 godinu stariji suprug hrvatske pjevačke dive? Iza njega je impresivna karijera sve je ispričala Ovo su svi vidjeli: Otkriven je identitet žene s videa koji je viralan na TikToku ''nevjerojatan vrtlog emocija'' Hrvatska pjevačka diva udala se za 41 godinu starijeg partnera, zajedno su više od 10 godina
Za ovu je priliku odabrala elegantnu vatreno crvenu midi haljinu s kratkim rukavima i efektnim vezanjem u struku, čime je odala počast prepoznatljivim bojama hrvatske reprezentacije. Modni odabir upotpunila je klasičnim bisernim ogrlicom i naušnicama, bijelim salonkama te decentnim satom, dok je oko zapešća zavezala crveno-bijeli navijački šal u uzorku hrvatske šahovnice.
Kolinda Grabar-Kitarović - 3 Foto: CROPOIX
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Na tribinama se družila s ostalim uzvanicima, a tijekom susreta nije skrivala dobro raspoloženje te je s osmijehom pratila događanja na terenu. Fotografi su je snimili u razgovoru s ostalim gostima u VIP loži, ali i tijekom navijanja za hrvatsku reprezentaciju.
Kolinda Grabar-Kitarović - 1 Foto: CROPOIX
Kolinda Grabar-Kitarović već godinama slovi za jednu od najprepoznatljivijih navijačica hrvatske nogometne reprezentacije. Njezina pojavljivanja na velikim natjecanjima redovito izazivaju interes javnosti, a osim navijačkog duha, pažnju često privlače i njezine modne kombinacije u bojama Hrvatske.
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