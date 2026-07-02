Kolinda Grabar-Kitarović zbog vatrene haljine isticala se u VIP loži na utakmici Hrvatske i Portugala

Hrvatska je protiv Portugala imala glasnu podršku s tribina, a među najzapaženijim navijačima bila je bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je zablistala u upečatljivoj crvenoj haljini.

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović privukla je pažnju na tribinama stadiona u Torontu, gdje je pratila utakmicu Hrvatske protiv Portugala na Svjetskom prvenstvu. Poznata po tome da ne propušta najveće utakmice hrvatske reprezentacije, i ovoga je puta stigla odjevena u kombinaciju koja nije mogla proći nezapaženo.

Za ovu je priliku odabrala elegantnu vatreno crvenu midi haljinu s kratkim rukavima i efektnim vezanjem u struku, čime je odala počast prepoznatljivim bojama hrvatske reprezentacije. Modni odabir upotpunila je klasičnim bisernim ogrlicom i naušnicama, bijelim salonkama te decentnim satom, dok je oko zapešća zavezala crveno-bijeli navijački šal u uzorku hrvatske šahovnice.

Kolinda Grabar-Kitarović - 3 Foto: CROPOIX

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Na tribinama se družila s ostalim uzvanicima, a tijekom susreta nije skrivala dobro raspoloženje te je s osmijehom pratila događanja na terenu. Fotografi su je snimili u razgovoru s ostalim gostima u VIP loži, ali i tijekom navijanja za hrvatsku reprezentaciju.

Kolinda Grabar-Kitarović - 1 Foto: CROPOIX

Kolinda Grabar-Kitarović već godinama slovi za jednu od najprepoznatljivijih navijačica hrvatske nogometne reprezentacije. Njezina pojavljivanja na velikim natjecanjima redovito izazivaju interes javnosti, a osim navijačkog duha, pažnju često privlače i njezine modne kombinacije u bojama Hrvatske.

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