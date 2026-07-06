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Što će kraljevska obitelj raditi kad se princ Harry ovog tjedna vrati u Veliku Britaniju?

Piše I.G., Danas @ 13:52 Celebrity komentari
Princ Harry i Meghan Markle - 1 Princ Harry i Meghan Markle - 1 Foto: Media-Mode / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Najnoviji razvoj događaja ponovno je stavio princa Harryja i Meghan Markle u središte pozornosti. Umjesto očekivanog obiteljskog susreta, pažnju javnosti ponovno su privukli sigurnosni problemi i narušeni odnosi unutar kraljevske obitelji.

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