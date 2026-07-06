Što će kraljevska obitelj raditi kad se princ Harry ovog tjedna vrati u Veliku Britaniju?

Najnoviji razvoj događaja ponovno je stavio princa Harryja i Meghan Markle u središte pozornosti. Umjesto očekivanog obiteljskog susreta, pažnju javnosti ponovno su privukli sigurnosni problemi i narušeni odnosi unutar kraljevske obitelji.

Dok princ Harry ovoga tjedna stiže u Veliku Britaniju, članovi britanske kraljevske obitelji odlučili su se usredotočiti na posao i izbjeći dodatnu medijsku dramu koja već danima prati njegov dolazak. Umjesto komentiranja situacije, kralj Charles i ostali članovi obitelji imaju ispunjen raspored s više od 29 službenih obveza u svega nekoliko dana, piše Daily Mail.

Riječ je o unaprijed dogovorenim javnim angažmanima koji će trajati od Harryjeva dolaska pa sve do subote, kada završava i njegov službeni program. Osim javnih događanja, kralj Charles održat će i niz privatnih sastanaka i audijencija koji se, prema uobičajenoj praksi, ne objavljuju unaprijed.

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Prema pisanju britanskih medija, u kraljevskim krugovima posljednjih tjedana raste nezadovoljstvo zbog, kako navode, neprestane drame koja prati princa Harryja i Meghan Markle. Posebno se ističe neizvjesnost oko njihova dolaska u Veliku Britaniju, koja je mjesecima bila tema brojnih nagađanja.

Naime, dugo se vjerovalo da će Harry u domovinu doputovati sa suprugom Meghan te djecom Archiejem i Lilibet, što bi bio njihov prvi zajednički dolazak u Ujedinjeno Kraljevstvo nakon četiri godine. No planovi su se u posljednji trenutak promijenili.

Harryjev glasnogovornik potvrdio je kako Meghan i djeca ipak neće doputovati u London jer princ smatra da sigurnosne mjere koje su mu ponuđene nisu dovoljne za zaštitu njegove obitelji.

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Odluka je uslijedila nakon što je Harry navodno bio vrlo razočaran saznanjem da zahtjev za preispitivanje razine policijske zaštite nije dobio prioritet. Britanski mediji pišu kako je zbog takvog razvoja događaja bio "na rubu suza".

Ipak, pojedini izvori bliski kraljevskoj obitelji ističu da se Harryjeva situacija nije promijenila još otkako je izgubio sudski spor kojim je pokušao vratiti pravo na policijsku zaštitu financiranu javnim novcem. Zbog toga se mnogi pitaju zašto je uopće planirao organizirati dolazak supruge i djece ako nije imao jamstvo da će pitanje sigurnosti biti riješeno.

Princ će tijekom boravka sam odraditi nekoliko javnih angažmana u Londonu, a zatim će otputovati u središnji dio Engleske, gdje ga u petak i subotu očekuju nove obveze. Nakon toga planira ostati još nekoliko dana kako bi posjetio prijatelje i članove obitelji, uključujući i imanje Althorp u Northamptonshireu, gdje je pokopana njegova majka, princeza Diana.

Prince Harry - 2 Foto: Profimedia

I dalje nije poznato hoće li Harry prihvatiti poziv kralja Charlesa da tijekom boravka odsjedne u jednoj od kraljevskih rezidencija. Također nije jasno hoće li se Meghan, Archie i Lilibet naknadno pridružiti princu izvan Londona, iako ta mogućnost zasad nije potpuno isključena.

Prince Harry - 3 Foto: Profimedia

Jednako tako ostaje nepoznato hoće li kralj Charles napokon ponovno vidjeti svoje unuke, koje nije susreo još od 2022. godine, kada su Archie i Lilibet imali tek tri, odnosno jednu godinu.

Buckinghamska palača nije željela komentirati cijelu situaciju. Kako navode britanski mediji, unatoč novim kontroverzama koje prate Sussexove, u palači i dalje smatraju da je najbolji odgovor – šutnja.

Ipak, iza kulisa navodno vlada veliko razočaranje jer je, prema tvrdnjama izvora bliskih kraljevskoj obitelji, ono što je trebalo biti miran Harryjev posjet i prilika za ponovno povezivanje s ocem i obitelji ponovno preraslo u novu medijsku sapunicu.

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