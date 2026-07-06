Maja Šuput otkrila je kakve ulete dobiva na Instagramu: ''Pošalje sliku, a kad otvoriš profil...''

Na vrućem partyju u Splitu naš Gordan Vasilj saznao je mnoge pikanterije s domaće showbiz scene. Otkrio je s kakvim se sve uletima susreće Maja Šuput, kako će izgledati dubrovačko vjenčanje Miss Universe Hrvatske Laure Gnjatović i kako naša zlatna olimpijka Barbara Matić podnosi trudnoću.

Brojna poznata lica ni ove godine nisu propustila jedan od tradicionalno najvrućih partyja u srcu Dalmacije. Nakon osam godina sa statusom "zauzeta", Maja Šuput polako se privikava na status solo igračice, a za IN magazin otkrila je s kakvim se sve uletima susreće.

''Pobjednici su ovi koji se javljaju na Instagram, to su baš pobjednici. To ne možeš vjerovati kakvim budalama padne na pamet javljati se. Majke mi, ja to ne mogu vjerovati. Netko javnoj osobi pošalje sliku, poruku, poziv za izlazak, a pritom kad mu otvoriš profil, ima i ženu i dijete. Ljudi, show program'', otkrila je Maja.

Maja Šuput Foto: In Magazin

Maja je s Natalie Balmix premijerno uživo izvela njihov ljetni hit ''Nedovoljno lijep''.

''Maja je institucija kad je riječ o učenju ovog posla, tako da mogu samo dobro naćuliti uši i učiti od nje'', kaže Natalie.

Za glazbeni dio večeri pobrinula se i grupa Magazin, koja će na jesen, povodom 40 godina od kultnog albuma 'Put putujem', održati slavljenički koncert u Lisinskom.

''Da mi je netko rekao kad sam bila mala da ću nastupati u Lisinskom, stvarno mu ne bih povjerovala, ali evo, sad se to događa'', sretna je Lorena Bućan.

Grupi Magazin kao iznenađenje na pozornici pridružila se i njihova bivša pjevačica Andrea Šušnjara, koja se ovih dana vratila iz Barcelone.

''Imala sam ideju spojiti privatno i poslovno pa snimiti neke kadrove za spot za pjesmu 'Biram sebe', ali bilo je toliko vruće, taj toplinski udar bio je čisto preživljavanje pa nismo uspjeli snimiti nijedan kadar. Tako da mislim da ovo ljeto neću snimati spot jer biram sebe.''

Splitski party nije propustila ni Domenica, koja se nakon jednog eventa na kojem su je fotografirali s dečkom Ivanom više ne pojavljuje s njim na društvenim događanjima.

''Kad promislim kako izgleda moj dečko, evo, ta slika mi je u glavi.'' ''Mislim da je bilo poprilično naivno od mene što sam dovela svog dečka negdje gdje sam mislila da možda neće završiti u javnosti.''

Glumica Ana Gruica Uglešić sa suprugom Boranom privodi kraju radove na otvorenju zdravstveno-socijalnog centra.

''Bauštela mi je zapravo izvorna, odatle sam došla, ovo sam sve ostalo naučila. Zezam se. Nekako sam svestrana i uporna i, ako ne znam, volim naučiti i pitati.''

A svestrana Žanamari, koju ovog ljeta čekaju brojni nastupi na obali, najponosnija je na uspjehe svoje 11-godišnje kćeri Gabrijele.

''Gabi je briljirala u obje škole, i glazbenoj i osnovnoj školi, ovoj redovnoj. Mama je jako ponosna.''

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Naša zlatna olimpijka iz Pariza Barbara Matić i njezin suprug Filip trenutačno su u slatkom iščekivanju da postanu roditelji.

''Ulazimo u zadnje tromjesečje, tako da ima još, nije to tako brzo. Zasad je sve dobro. Vrućine mi još ne smetaju toliko kao drugima. Jutros sam čak i trenirala. Nije to ni blizu onih treninga, ali jednostavno ne mogu. Kad ležim, nisam to ja.''

Prošlogodišnja Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović ljeto će provesti radno u Hitnoj pomoći u Dubrovniku, a za In Magazin ekskluzivno je otkrila detalje svojeg dubrovačkog vjenčanja s košarkašem Filipom Vujičićem, koje je zakazano za iduću godinu.

''Zna se, sve se zna. Bit će kasno proljeće. Malo smo kalkulirali zbog vremena. Ja se ne mogu kockati s vremenom, ono uvijek može ošamariti u svako doba dana, i kiša... Samo da mi snijeg ne padne, tome se jedino nadam.''

Bila je dvojba: ogroman ili manji, intimniji pir?

''Morali smo se naći negdje 'in between', što bi se reklo. Našli smo se negdje u sredini, tako da će to biti malo šire, intimno vjenčanje.''

Zaljubljena Silvia Dvornik priznala nam je da je nitko ne razumije tako dobro kao njezin partner Peco.

''Doslovno me pogleda i ja njega, a onda on povuče ručnu kad su pred oni dani u mjesecu. Tako da mi je on i najbolja prijateljica, prijatelj, brat i sestra.''

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A chef Ivan Pažanin u rodnom Splitu otvara novi restoran.

''To je moja ljubav, to je moja strast, to je moj posao i jednostavno uživam u tome. To volim i to me drži živim.''

Razloga za slavlje ima i supruga pomoćnika izbornika nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Lana Hrgović.

''Svi znamo koliko se ta zemlja napatila i ovo je stvarno velik uspjeh za državu. Stvarno sam ponosna na svog muža, prije svega, zatim na cijelu reprezentaciju, na izbornika Sergeja i na sve njih.''

Split se po tko zna koji put pokazao sjajnim domaćinom glamuroznih partyja, kojih ni ovog ljeta sigurno neće nedostajati.

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