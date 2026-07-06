Influencerica iz Slavonije podijelila fotke s krštenja kćeri, rodila ju je nakon dva desetljeća veze

Influencerica Lidija Lešić podijelila je emotivne prizore s krštenja svoje tromjesečne kćerkice Lisse Roze, a dirljivom objavom raznježila je pratitelje.

Hrvatska influencerica i poduzetnica Lidija Lešić podijelila je s pratiteljima emotivne fotografije s krštenja svoje tromjesečne kćerkice, koje je održano u krugu obitelji i najbližih prijatelja.

Na fotografijama se vidi svečani trenutak krštenja, kao i obiteljski portreti ispred crkve.

Lidija Lešić - 2 Foto: Instagram

Malena Lissa Roza bila je odjevena u bijelu čipkastu haljinicu, dok je Lidija zablistala u nježnoj ružičastoj haljini s romantičnim detaljima. Posebnu pažnju privukla je i krsna svijeća s ispisanim imenom djevojčice i datumom krštenja. Objavu pogledajte OVDJE.

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"Lissa Roza, dijete si Božje! Kumo, volimo te. Zahvala našem divnom don Danijelu na prekrasnom sakramentu i obredu krštenja."

Lidija Lešić Foto: Josip Moler/Cropix

Podsjetimo, Lidija i suprug Kazimir početkom travnja ove godine postali su roditelji svoje prve kćeri. Sretnu vijest tada je podijelila na društvenim mrežama uz emotivnu poruku u kojoj je otkrila da je djevojčica rođena 1. travnja te da je njihov dolazak na svijet doživjela kao "ljubav u njezinom najčišćem obliku". Par je zajedno više od dva desetljeća, a privatni život uglavnom drže podalje od očiju javnosti.

Lidija Lešić - 3 Foto: Antonio Balic / CROPIX

Lidija Lešić - 2 Foto: Neja Markicevic / CROPIX

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